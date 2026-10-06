Закончится ли война в Украине, когда путин нападет на страны Балтии: что настораживает

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Кравцев Сергей
Время от времени в информационном пространстве активизируется обсуждение тем, нападет ли в ближайшее время российский диктатор путин на страны Балтии. Мол под ударом уже в ближайшее время могут оказаться Эстония, Латвия, Литва. Об этом рассказал президент Центра исследований политических ценностей Олесь Доний.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, что у него лично создалось впечатление, что это тайные мечты украинцев, о которых они даже себе не готовы отчитаться.
По его словам, план, конечно, красивый, но он в голове украинских "экспертов" для побега от реальности. Вместо того, чтобы осознать, что война с фашистской россией – это надолго, и, соответственно, следует думать, как стране жить в долгую, в частности, отстроить экономику, усиливать ВПК, изменить подходы для усиления и наполнения армии, вернуть демократию и т.п., "эксперты" пытаются посеять на головах Эстонию, а после этого и будет украинская победа.
Аналитик отмечает, что на самом деле не нужно ждать от путина плана помощи Украине, а реальная война НАТО против фашистской россии – это реальная помощь Украине
Также издание "Комментарии" сообщало – Москва нашла новый повод обвинить НАТО: в Госдуме сделали настораживающее заявление.