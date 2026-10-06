Закончится ли война в Украине, когда путин нападет на страны Балтии: что настораживает

Время от времени в информационном пространстве активизируется обсуждение тем, нападет ли в ближайшее время российский диктатор путин на страны Балтии. Мол под ударом уже в ближайшее время могут оказаться Эстония, Латвия, Литва. Об этом рассказал президент Центра исследований политических ценностей Олесь Доний.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что у него лично создалось впечатление, что это тайные мечты украинцев, о которых они даже себе не готовы отчитаться.

Почему мечты? Да потому, что именно такой вариант вроде бы гарантировал украинцам ускоренное завершение войны. Потому что путин, видите ли, нападет на страны Балтии, после того, как страны НАТО дадут адекватный отпор фашистской россии, наконец начнут ее бомбардировать, и она наконец вынуждена будет сдаться и вернуть Украине оккупированные территории", – отметил Олесь Доний.

По его словам, план, конечно, красивый, но он в голове украинских "экспертов" для побега от реальности. Вместо того, чтобы осознать, что война с фашистской россией – это надолго, и, соответственно, следует думать, как стране жить в долгую, в частности, отстроить экономику, усиливать ВПК, изменить подходы для усиления и наполнения армии, вернуть демократию и т.п., "эксперты" пытаются посеять на головах Эстонию, а после этого и будет украинская победа.

Аналитик отмечает, что на самом деле не нужно ждать от путина плана помощи Украине, а реальная война НАТО против фашистской россии – это реальная помощь Украине

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