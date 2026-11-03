Закончит ли войну в Украине встреча Зеленского с Путиным: политолог насторожил единственным возможным сценарием

Может ли личная встреча или телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным приблизить завершение войны? Эта тема в последние дни снова оказалась в центре внимания. Возможные сценарии такого контакта и его последствия оценил политолог Владимир Фесенко в комментарии ТСН.ua.

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Поводом к обсуждению стало заявление помощника Путина Юрия Ушакова. Он предположил, что российский диктатор ответит, если Зеленский позвонит по телефону.

Фесенко считает, что теоретически такой диалог возможен, причем у телефонного разговора больше шансов состояться, чем личная встреча. Однако главный вопрос состоит в том, будет ли у нее реальный результат.

"Теоретически и гипотетически такое (встреча и телефонный звонок – Ред.) возможно, но что это даст. Возможен даже телефонный звонок. Другой вопрос – а что это даст?", – отметил политолог.

По его словам, разговор на таком уровне потребует использования защищенной связи и тщательной подготовки. Фесенко считает, что Зеленскому мог бы помочь руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Необходимо заранее продумать каждую фразу и возможные реакции Путина, который, по оценке эксперта, может использовать разные приемы, чтобы повлиять на ход диалога.

Личную встречу политолог считает гораздо менее вероятной. По его мнению, она могла бы произойти только на нейтральной территории, ведь Москва является территорией противника. Кроме того, Фесенко не исключает, что Путин может провоцировать Зеленского на эмоциональную реакцию.

Эксперт также обратил внимание на особенности охраны обоих президентов. из-за войны меры безопасности Зеленского усилены, в то время как охрана российского лидера имеет свои строгие правила.

Фесенко подытожил, что телефонный контакт возможен, если Зеленский увидит в нем смысл и шанс подтолкнуть переговорный процесс. В то же время Путин, по его оценке, не заинтересован в реальной встрече. Предпосылкой для серьезных переговоров политолог называет сознание обеими сторонами того, что военной победы не будет, а война зашла в тупик.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент США Дональд Трамп сравнил войну России против Украины со Второй мировой, назвав их примерами настоящих масштабных боевых действий.