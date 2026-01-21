В Купянске украинские военные продолжают операцию по зачистке территорий от российских солдат, пытавшихся проникнуть на оборонные позиции, маскируясь под гражданских. По оценкам ВСУ, проведение этой операции может продолжаться около месяца, пока враг полностью не будет вытеснен.

Фото: из открытых источников

Аналитик и журналист издания Bild Юлиан Репке в комментарии 24 Канала подчеркнул, что критически важно остановить продвижение российских войск в Купянске и не позволить им переправиться через реку Оскол, ведь это оказывает непосредственное влияние на безопасность всей Харьковской области.

Сейчас на территории Купянска осталось менее сотни окупантов. Российские войска пытались обойти город с запада, используя ограниченные ресурсы, но их попытки оказались тщетными.

"Недавно зафиксировано поднятие российского флага на восточном берегу Оскола. Если эта маленькая территория будет потеряна, необходимо контролировать западный берег реки, поскольку она может стать естественной линией фронта", – говорит Репке.

По его словам, эффективное использование малых лодок и остановка строительства российских мостов позволит превратить Оскол в стратегическую оборонную линию, что существенно укрепит оборону Харькова.

Также видно, что Россия пытается продвинуться глубже в Харьковскую область, в частности, через направление Волчанск-Купянск.

"Украина не должна оказаться между двумя фронтами одновременно. Остановить врага в Купянске и не допустить его переправы через Оскил – это ключ к сохранению обороноспособности региона", – подчеркнул аналитик.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп объявил о планах создать новый международный орган под названием "Совет мира". К участию в нем он уже пригласил ряд государств, включая страны Европы и Центральной Азии, однако для этого они должны оплатить значительную сумму – по сути, финансировать инициативу США. Такой подход свидетельствует о том, что для Трампа приоритетом является собственная выгода, а не глобальный мир, считает общественный деятель и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус.