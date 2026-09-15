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Захарова забилась в очередной истерике: Россия никого не помилует

Представитель МИД России Захарова прокомментировала обстрел поезда с представителями западных стран в Украине

15 сентября 2026, 20:07
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Кречмаровская Наталия

Россия значительно расширила перечень целей, которые считают военными в Украине, хотя это гражданская инфраструктура. На днях враг ударил по локомотиву поезда, где находились представители западных стран, среди которых был и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

Захарова забилась в очередной истерике: Россия никого не помилует

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель МИД РФ Мария Захарова цинично прокомментировала этот удар. Она заявила, что российские войска якобы "не воюют с мирным населением, не охотятся за гражданским транспортом, не открывают огонь беззащитным людям — женщинам, пожилым и детям".

Относительно ударов, она подтвердила обстрел и назвала гражданские объекты военными.

"Мы неоднократно предупреждали, что железнодорожные узлы, депо и подвижной состав, прежде всего локомотивы, активно вовлеченные в транспортировку западных вооружений в пользу поставок ВСУ, являются законными военными целями. Не будем комментировать дешевый пиар, который развернули вокруг поездки отдельных политических персонажей, которые развернулись возле поездки отдельных политических персонажей". Цель раздувающейся информационной кампании очевидна — в очередной раз попытаться выпросить военные поставки для режима Зеленского через запугивание европейского обывателя какой-то "российской угрозой у ворот НАТО", — заявила она.

Она также напомнила, что Россия официально предупреждала посольства других стран об усилении обстрелов Украины. К тому же заявила, что режим Зеленского использует разного рода западных политических туристов и вип-персон как живой щит для прикрытия своих военных эшелонов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, по каким целям в Киеве Путин боится бить.



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Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/13840
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