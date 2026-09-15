Захарова забилась в очередной истерике: Россия никого не помилует

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Кречмаровская Наталия
Россия значительно расширила перечень целей, которые считают военными в Украине, хотя это гражданская инфраструктура. На днях враг ударил по локомотиву поезда, где находились представители западных стран, среди которых был и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.
Мария Захарова. Фото из открытых источников
Представитель МИД РФ Мария Захарова цинично прокомментировала этот удар. Она заявила, что российские войска якобы "не воюют с мирным населением, не охотятся за гражданским транспортом, не открывают огонь беззащитным людям — женщинам, пожилым и детям".
Относительно ударов, она подтвердила обстрел и назвала гражданские объекты военными.
Она также напомнила, что Россия официально предупреждала посольства других стран об усилении обстрелов Украины. К тому же заявила, что режим Зеленского использует разного рода западных политических туристов и вип-персон как живой щит для прикрытия своих военных эшелонов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, по каким целям в Киеве Путин боится бить.