Зачем Путину останавливаться: эксперт насторожил тревожным прогнозом террора Украины



















Россия может быть не заинтересована в энергетическом перемирии с Украиной в преддверии зимы, поскольку Кремль рассчитывает использовать холодный период для усиления давления на Киев. Такое мнение высказал военный эксперт Иван Ступак, комментируя дискуссию о возможном взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

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По его словам, украинская энергосистема уже получила значительные повреждения вследствие предыдущих российских атак, тогда как РФ продолжает наращивать ударные возможности. Именно поэтому эксперт не видит достаточных стимулов для Москвы добровольно отказываться от такого инструмента давления.

"Зачем России останавливаться? Зачем дарить Украине возможность спокойно пройти самые сложные месяцы осени и зимы, когда можно дожать инфраструктуру, дожать людей", — заявил Ступак.

По его мнению, стратегической целью Кремля может быть максимальное истощение Украины до конца зимы, чтобы ухудшение экономической и социальной ситуации ослабило переговорные позиции Киева.

"Это стратегия Российской Федерации, чтобы сделать позицию официального Киева в конце этого периода ближе к марту максимально мягкой", — считает эксперт.

В то же время Ступак предупредил, что угроза не ограничивается ударами по энергетике. Россия совершенствует реактивные беспилотники и, по его оценке, экспериментирует со схемой, при которой больший дрон может доставлять несколько FPV-дронов в глубь украинской территории. Эксперт предполагает, что потенциальной зоной применения такой технологии в будущем может стать даже Киев. Это прогноз Ступака, а не подтверждение наличия такого оперативного сценария РФ.

"Это может быть не только пограничное, как сейчас оно есть, это может быть и Киев. Откровенно говорю, без запугиваний", — подчеркнул он.

Портал "Комментарии" уже писал , что ближайшие месяцы могут стать критически важными для Украины, а рассчитывать на скорое завершение войны не стоит. Весной 2027 года теоретически может появиться возможность снижения интенсивности боевых действий, однако к этому моменту стране необходимо решать проблемы с обороной, финансами и выполнением обязательств перед партнерами. Такое мнение высказал политический эксперт Борислав Береза.