"Забыл, кто начал войну, а кто агрессор": президенту США задали неудобный вопрос из-за критики Украины



















Президент США Дональд Трамп снова выступил с критикой украинского лидера Владимира Зеленского, подвергнув сомнению его готовность способствовать завершению войны. Кроме того, американский президент заявил, что Россия якобы ведет себя приемлемо, несмотря на продолжение атак на Украину. Политолог Игорь Рейтерович связывает такую риторику, в частности с внутриполитической ситуацией в Соединенных Штатах.

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По оценке эксперта, накануне промежуточных выборов американский президент все чаще делает громкие заявления по Украине. Рейтерович обратил внимание на падение рейтинга Трампа и предположил, что критика Киева может быть попыткой переключить внимание на внешнеполитические вопросы и продемонстрировать поклонникам стремление быстро завершить войну.

Особое возмущение политолога вызвало высказывание Трампа о якобы приемлемом поведении России. По мнению эксперта, такая оценка не учитывает реальные последствия российской агрессии — ударов по жилым домам, гибели гражданских, в том числе детей, и атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

"Он даже перестал вспоминать о том, кто начал войну, кто агрессор. Для него это какая-то война, которая ему надоела и которую он хочет поскорее закончить. Просто не знает, как это сделать", — заявил Рейтерович, комментируя позицию президента США.

Политолог также обратил внимание на слова Трампа о том, что Вашингтон оказал Украине значительную помощь, но якобы ничего не получил. По словам эксперта, в этом контексте американский президент не упомянул о соглашении по поводу полезных ископаемых, которое ранее называл выгодным для Соединенных Штатов.

"Интересно, почему он не вспомнил о соглашении относительно полезных ископаемых, которое раньше хвалил и рассказывал, что Соединенные Штаты теперь будут зарабатывать на этом триллионы. Здесь он уже забыл это соглашение", — отметил Рейтерович.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия вряд ли прекратит войну против Украины даже в случае оккупации всей Донецкой области, ведь ее стратегические цели выходят далеко за пределы Донбасса. Захваченные территории могут превратиться в плацдарм для дальнейшего наступления в Харьковскую и Днепропетровскую. Об этом журналист и блогер Денис Казанский заявил в эфире программы "Теперь Главное" на телеканале "Эспрессо".