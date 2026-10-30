За уклонение от мобилизации – 5 лет тюрьмы: какой закон предлагают принять

Ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий приветствует решение по уменьшению квот бронирования от мобилизации и отмечает, что их должно становиться все меньше. В то же время, по его убеждению, работодатели должны брать на работу ветеранов и вкладывать средства в обучение женщин, чтобы они заменили мужчин.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Высказался он и по поводу наказаний за уклонение от мобилизации.

"Я очень надеюсь, что у этого правительства хватит мужества внести законопроект о криминализации уклонения от военного учета, потому что сегодня это административное правонарушение. Это в разгар такой войны, войны за само существование нашей страны. Это нужно именно криминализировать", — отметил ветеран войны.

Он подчеркнул, что это не должно наказываться штрафом, за это нужно сажать в тюрьму. По его словам, краеугольными камнями правильной мобилизации должна быть криминализация уклонения и предельный срок службы.

"Причем их можно принимать только вместе в пакете. Принять отдельно криминализацию можно, но предельный срок, к сожалению, нельзя. Армия развалится. А вот принимать в пакете криминализацию уклонения и предельный срок службы. К тому же и срок должен быть одинаковым. Если мы, например, примем срок службы 5 лет, то соответственно 5 лет заключения должно быть за уклонение от учета”, — пояснил Дикий.

По его словам, у человека будет абсолютно четкий, понятный выбор — отдать 5 лет своей жизни.

"Или ты в пикселе и возвращаешься героем со льготами до конца жизни, или ты ровно те же 5 лет отдаешь в качестве бесплатной рабочей силы на зоне и рабочей силы, которую по возможности, что желательно привлекать к военным работам", — резюмировал ветеран.

Напомним: портал "Комментарии" писал , почему, по словам Евгения Дикого, декабрь для Украины будет дедлайном.



