Южный мост Киева под новой угрозой: в США рассказали, чем на самом деле могла ударить Россия

Российские войска могли начать использовать модернизированные дальнобойные дроны с кумулятивными боевыми частями для поражения крупных укрепленных объектов. В частности, речь может идти о Южном мосте в Киеве, который уже становился целью российских ударов. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

Удар по Южному мосту. Фото: из открытых источников

По оценке аналитиков, атаки на мост могут быть частью более широкой российской кампании по нанесению ущерба украинской экономике и транспортной инфраструктуре столицы. Российские военные блогеры, в свою очередь, утверждали, что повторные удары по одному участку сооружения должны затруднить движение и постепенно усиливать повреждения.

Украинский советник по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов, известный как Флэш, 30 сентября сообщил о применении российскими войсками 40-килограммовой кумулятивной боеголовки на реактивных дронах типа "Герань". По его данным, такие боеприпасы могли предназначаться для поражения опор линий электропередачи и стальных элементов мостов.

Кумулятивный заряд отличается тем, что концентрирует энергию взрыва на небольшом участке. Это позволяет эффективнее пробивать бетон и закаленную сталь, поэтому подобная боеголовка потенциально представляет угрозу для мостов, укреплений и других защищенных конструкций.

При этом ISW подчеркивает: точно установить, какой именно тип боевой части использовался непосредственно при атаке на Южный мост, пока невозможно. Российские военные блогеры расходятся в версиях – одни связывают новую боеголовку с ударом по мосту, другие утверждают, что ее применяли против линий электропередачи.

Если информация о новой модификации подтвердится, она может расширить возможности российских ударных дронов. Повторное поражение одних и тех же уязвимых элементов потенциально способно постепенно увеличивать повреждения объектов, которые трудно вывести из строя одним ударом.

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