

















Трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, если она состоится, вряд ли приведет к новому разделению мира. В то же время, Кремль заинтересован в таком формате, поскольку стремится закрепить за Россией статус одного из глобальных центров силы. Об этом заявил руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко, комментируя публикацию The Wall Street Journal о возможной встрече трех лидеров.

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По словам Денисенко, Москва пытается добиться проведения саммита, который мог бы стать для Путина символом возвращения России в число государств, определяющих правила международной политики. Однако интересы участников потенциальной встречи существенно разнятся.

Аналитик считает, что Китай пока не воспринимает Россию равноправным центром мирового влияния и не заинтересован в договоренностях о глобальном распределении сфер влияния. Именно Пекин, по мнению Денисенко, является главным препятствием для сценария, сравнимого с Ялтинской конференцией 1945 года.

"Если такая встреча и состоится, будь то на саммите АТЭС или на саммите Большой двадцатки, это будет совсем не встреча о разделе мира. Это не будет Ялта-2", — подчеркнул эксперт.

Денисенко также обратил внимание на экономические интересы Кремля. По его оценке Россия стремится привлечь американские и китайские технологии и капитал к освоению Северного морского пути, а также разработке залежей полезных ископаемых в этом регионе. Собственных финансовых и технологических возможностей для масштабного развития этой инфраструктуры в Москве не хватает.

В то же время США и Китай, по словам аналитика, не демонстрируют готовность к трехсторонним договоренностям на российских условиях. Поэтому, даже возможная встреча лидеров не будет означать появления новых правил мирового порядка.

Денисенко подытожил, что опасения относительно быстрого повторения Ялтинской конференции преувеличены: пока предпосылок для нового глобального разделения мира он не видит.

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