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Взрывы во Львове: реактивные дроны налетели на город - что известно об атаке

Во Львове 20 октября раздались взрывы на фоне атаки реактивных дронов. Работала ПВО, власти предупреждали о высокой угрозе

20 октября 2026, 12:32
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Slava Kot

Во Львове и области 20 октября объявили воздушную тревогу из-за угрозы реактивных беспилотников. В городе слышали взрывы, а силы противовоздушной обороны работали по воздушным целям. Последствия атаки пока уточняются.

Взрывы во Львове: реактивные дроны налетели на город - что известно об атаке

Взрывы во Львове

Движение вражеских реактивных дронов над Львовщиной фиксировали еще ночью. Первые сообщения об угрозе около полуночи обнародовал начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. За утро воздушную тревогу в регионе объявляли повторно.

По сообщениям областных властей, беспилотники двигались по разным направлениям. Среди населенных пунктов, вблизи которых фиксировали угрозу, были Рудно, Радехов, Сокаль, Шептицкий, Добротвор и другие.

Новая воздушная тревога раздалась в 11:33. В 12:02 Максим Козицкий сообщил о высокой угрозе Львову. Мэр Андрей Садовый также призвал жителей немедленно перейти в безопасные места.

"Внимание! 3 вражеских дрона двигаются в направлении Львова. Немедленно перейдите в безопасное место и оставайтесь там до отбоя!" – написал Садовый.

Через несколько минут глава Львовской ОВА сообщил о работе противовоздушной обороны. После этого жители Львова и окрестностей, в частности, района Зубры, слышали взрывы. Также поступало сообщение о перепадах электроснабжения в городе. Связаны ли они непосредственно с атакой дронов, пока неизвестно.

По состоянию на момент публикации новости официальной информации о последствиях атаки реактивных дронов на Львов, возможные повреждения инфраструктуры или пострадавших не были обнародованы местными властями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский дрон сбили вблизи Львова утром 19 октября. В селе Зубра обломки повредили 11 домов, гараж и 8 автомобилей



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