Высота, скорость и новые маршруты из Крыма: как реактивные беспилотники РФ усложняют работу украинской ПВО

Применение российской армией новейших реактивных беспилотников создает дополнительные вызовы для украинской системы противовоздушной обороны. Из-за существенно более высокой скорости и значительной высоты полета такие воздушные цели становятся все более сложной мишенью. Отечественные беспилотники-перехватчики часто физически не способны догнать вражеские аппараты, а когда реактивные БПЛА поднимаются на 4–5 километров, значительная часть традиционных средств ликвидации не может их достать.

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Военный обозреватель, майор в отставке Алексей Гетьман отметил важность привлечения всего спектра вооружения для противодействия новой тактике оккупантов.

"Ситуация может осложниться еще больше, если россияне увеличат скорость реактивных БПЛА до 1000 км/ч, – отметил Алексей Гетьман. — В то же время, их уничтожение требует комплексной работы различных средств ПВО — от дронов и авиации до зенитных ракетных комплексов и пушек".

Параллельно с модернизацией техники захватчики изменяют и тактику ее применения. В частности, зафиксированы попытки прокладки альтернативных траекторий для запуска беспилотных аппаратов с территории временно оккупированного Крымского полуострова.

Однако представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заверил, что Силы обороны оперативно реагируют на вызовы и эффективно ликвидируют новейшие воздушные угрозы еще во время их приближения к подконтрольным территориям. По его словам, в будущем противник будет делать ставку на смешанные удары.

"Я думаю, все равно будут разбавлять эти "Шахеды", – прогнозирует Сергей Братчук, – потому что реактивные дроны российского производства доказали на поле боя, что с ними чрезвычайно сложно бороться".

Он добавил, что именно комбинирование классических поршневых и скоростных реактивных дронов является основой дальнейших планов врага по истощению украинского неба.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что есть угроза нового массированного обстрела Украины в ближайшее время.