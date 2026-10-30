Высадка оккупантов в Херсон: озвучен жесткий сценарий приказа Путина после режима тишины

Угрозы высадки российских войск в Херсоне нет, однако после проведения гуманитарной миссии в Олешках враг может усилить обстрелы города. Такой сценарий вполне реален. Об этом в эфире Radio NV заявил основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный.

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По его словам, на временно оккупированном левобережье Херсона вдоль Днепра расположены преимущественно небольшие села, значительная часть которых разрушена. Кроме того, поблизости есть Олешковская пустыня. Поэтому найти место для скрытого размещения большого количества военных и техники россиянам непросто.

Нарожный отметил, что фактически единственной территорией, где оккупанты могут обустроить масштабную военную базу, есть Олешки. По его словам, российские военные использовали город именно в этих целях. В то же время там остаются и украинские гражданские, которым оккупационные власти не обеспечивали должной помощи.

Эксперт напомнил, что во время режима тишины жители Херсона получили возможность более свободно передвигаться по городу. Ранее такая возможность была существенно ограничена из-за российских атак беспилотниками, которые охотились на гражданских.

В то же время полноценное наступление на Херсонщину Нарожный считает маловероятным. Для этого российским войскам пришлось бы форсировать Днепр, переправить подразделения на подконтрольный ВСУ берег, закрепиться там и построить мост для опрокидывания подкрепления. Провести такую операцию под украинскими обстрелами очень сложно.

"Наступление на Херсон организовать практически нереально, ведь россиянам нужно перейти реку. А вот значительно усилить удары по городу они могут, подтянув артиллерию, завозя большое количество дронов и операторов", — пояснил эксперт.

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