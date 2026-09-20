"Выгляни в окно": Сибига обратился к Путину после атаки на Москву фразой из 13 слов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на ночную атаку по Москве и Московской области 20 сентября и обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом заканчивать войну. Свое послание глава МИДа опубликовал после сообщений о масштабной атаке беспилотников и ракет по региону.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По словам Сибиги, утром он получил многочисленные сообщения от иностранных коллег с реакциями на события в Москве.

"Это зрелище – точно не тот результат, на который рассчитывал Путин, когда начинал свою захватническую войну против Украины", — заявил министр.

Сибига подчеркнул, что теперь последствия войны ощущаются и в самой России. Он обратился к Путину с призывом из 13 слов, чтобы взглянул на ситуацию в Москве после атаки Украины и прекратил боевые действия.

"Теперь, когда война пришла домой, россиянам остается обвинять в этом только Путина. Послание к нему простое: выгляни в окно Кремля, посмотри на пламя над Москвой — и прекрати эту войну", — добавил глава МИД Украины.

Что известно об атаке на Москву

В ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись массированной атаке. Российские власти сообщили о работе противовоздушной обороны и падении обломков. Одним из объектов, о котором сообщалось после атаки, стал Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни. Там возник пожар. Также сообщалось о возгорании на складском комплексе в районе Софьино.

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