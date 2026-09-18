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Выборы запускают обратный отсчет: эксперт насторожил заявлением о решающем решении Путина

Политический эксперт Александр Бабак считает, что после завершения выборов в Госдуму Кремль может оказаться перед выбором между последующей эскалацией и поиском формулы прекращения боевых действий

18 сентября 2026, 09:25
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Клименко Елена








В ближайшие дни могут стать важными для дальнейшего развития войны России против Украины. После завершения выборов в Госдуму Кремль окажется перед необходимостью определяться с последующей стратегией — продолжать боевые действия с возможным наращиванием мобилизационного ресурса или искать вариант остановки войны. Такое мнение высказал политический эксперт Александр Бабак.

Выборы запускают обратный отсчет: эксперт насторожил заявлением о решающем решении Путина

Фото: из открытых источников

18 сентября в России стартовало трехдневное голосование на парламентских выборах, которое завершится 20 сентября. Reuters отмечает, что это первые выборы в Госдуму после начала полномасштабной войны, а правящая "Единая Россия" сохраняет доминирующие позиции в условиях жестко контролируемой политической системы.

По мнению Бабака, после завершения голосования перед Владимиром Путиным может появиться выбор между дальнейшей эскалацией и поиском способа остановить боевые действия. Одним из возможных шагов Кремля эксперт называет новую масштабную мобилизацию.  

"Путину придется выбрать: идти ли на дальнейшую эскалацию или останавливать войну. У него нет времени до конца осени или до зимы. Он будет принимать это решение очень быстро", – считает Бабак.

Опасения по поводу новой мобилизации в РФ действительно существуют. Президент Владимир Зеленский в августе заявлял, что, по имеющейся у Украины информации, Москва может планировать набор еще 300 тысяч военных после сентябрьских выборов. Это утверждение Киева, а не подтвержденное решение Кремля.

В то же время, Бабак предполагает и другой сценарий — попытку договориться о прекращении боевых действий по нынешней линии фронта. Эксперт связывает это, в частности, с большими потерями русских войск и усилением экономического давления на РФ.

"Без тотальной мобилизации, без перезагрузки ресурсов продолжать войну будет все сложнее. Первый вариант – это остановка войны по линии боевых столкновений", – заявил Бабак.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия может столкнуться с одним из самых серьезных экономических вызовов за время полномасштабной войны. Новый санкционный закон США способен ударить не только по нефтяным доходам Кремля, но и существенно усложнить сотрудничество Москвы с Китаем. При этом подлинные мотивы Вашингтона могут быть значительно шире, чем помощь Украине. Такое мнение высказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы, политический и экономический эксперт Тарас Загородний.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XTitZ2Lx_h0
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