Вторжение Путина в Украину потерпело окончательное фиаско: на Западе раскрыли показательный факт

Украина вместе с союзниками все чаще приходят к выводу, что российское вторжение постепенно теряет интенсивность, поскольку Киеву удается стабилизировать ситуацию на фронте и сорвать попытки весеннего наступления РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

В материале отмечается, что ключевую роль в изменении динамики боевых действий играет растущая эффективность украинских беспилотников. Они наносят значительный урон российским подразделениям на передовой, а также используются для ударов по целям по линии фронта и даже в глубоком тылу России. Подобные действия, по данным журналистов, усиливают внутреннюю критику в адрес Владимира Путина. На этом фоне экономические трудности и ограничения в доступе к информации через интернет дополнительно усиливают чувство усталости от войны среди российского населения.

Отдельно подчеркивается, что напряженность и неопределенность ощущаются не только среди рядовых граждан РФ, но и в части политической и административной элиты. Некоторые чиновники в российских правительственных кругах, как пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники, считают, что конфликт фактически зашел в позиционный тупик и не имеет очевидного сценария быстрого завершения.

В то же время, по информации тех же источников, Владимир Путин якобы стремится завершить войну до конца года, но только на условиях, которые в Москве считают приемлемыми и "победными". Среди них – установление полного контроля над Донбассом, который российские войска не смогли полностью захватить даже после многолетних боевых действий. Также, как утверждается, Кремль может пытаться продвигать более широкую договоренность безопасности с Европой, которая фактически закрепила бы уже имеющиеся территориальные достижения РФ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков при этом отрицает, что такие временные рамки или условия вообще озвучивались президентом.

Bloomberg также обращает внимание, что массовое использование дронов стало одним из определяющих факторов современной фазы войны. Украинские силы благодаря этому частично компенсируют недостаток личного состава, который остается проблемой с начала полномасштабного вторжения.

Несмотря на это, издание отмечает, что Киеву пока не удалось полностью реализовать свои стратегические цели — ни восстановить контроль над большинством оккупированных территорий, ни приблизиться к приемлемым условиям мирного урегулирования в рамках переговорных процессов с участием США, которые также остаются без прорыва.

