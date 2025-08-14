Три сценария встречи на Аляске: на Западе удивили прогноз переговоров РФ и США

Рубрики
Встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным может стать поворотным моментом по вопросу войны в Украине. Как пишет Axios, три советника, готовящих саммит, убеждены — Трамп настроен серьезно и не блефует.
"Это уже не "пробная встреча". Трамп дал понять Зеленскому и НАТО, что стремится к прекращению огня, а публично пригрозил Путину серьезными последствиями, если тот не пойдет на уступки", — отмечает издание.
По словам американских чиновников, Трамп сегодня — "более решительный и более откровенный, чем когда-либо". Ответственность сейчас на Путине: либо соглашается, либо показывает конкретные шаги к деэскалации.
Axios называет три возможных сценария саммита:
Прекращение огня. Это станет первым реальным прорывом через два года войны и откроет путь к полноценным переговорам.
Жесткая позиция Путина. Если он не уступит, Трамп может ужесточить санкции и поддержку Украины.
"У нас есть планы, как обвалить российскую экономику — и у Минфина, и у Минюста", — пояснил неназванный чиновник.
Компромиссный маневр. Путин согласится частично или выдвинет дополнительные условия. Трамп, не назвав точного срока прекращения огня, оставляет простор для дальнейших шагов.
"Главное — понять готов ли Путин к миру, иначе Трамп не останется за столом переговоров", — говорят советники.
Как уже писали "Комментарии", на фоне ожидаемой встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом активность российских ударов по глубине территории Украины заметно снизилась. Об этом в эфире Radio NV заявил майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук. По его словам, оккупанты сознательно берут паузу в атаках до 15 августа, чтобы не провоцировать дополнительную критику со стороны Трампа: