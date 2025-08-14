logo

BTC/USD

120983

ETH/USD

4716.14

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Три сценария встречи на Аляске: на Западе удивили прогноз переговоров РФ и США
commentss НОВОСТИ Все новости

Три сценария встречи на Аляске: на Западе удивили прогноз переговоров РФ и США

Американские чиновники отмечают, что Трамп сейчас "решительнее, чем когда-либо, и чрезвычайно откровенен в своих намерениях".

14 августа 2025, 15:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным может стать поворотным моментом по вопросу войны в Украине. Как пишет Axios, три советника, готовящих саммит, убеждены — Трамп настроен серьезно и не блефует.

Три сценария встречи на Аляске: на Западе удивили прогноз переговоров РФ и США

Фото: из открытых источников

"Это уже не "пробная встреча". Трамп дал понять Зеленскому и НАТО, что стремится к прекращению огня, а публично пригрозил Путину серьезными последствиями, если тот не пойдет на уступки", — отмечает издание.

По словам американских чиновников, Трамп сегодня — "более решительный и более откровенный, чем когда-либо". Ответственность сейчас на Путине: либо соглашается, либо показывает конкретные шаги к деэскалации.

Axios называет три возможных сценария саммита:

Прекращение огня. Это станет первым реальным прорывом через два года войны и откроет путь к полноценным переговорам.

Жесткая позиция Путина. Если он не уступит, Трамп может ужесточить санкции и поддержку Украины.

"У нас есть планы, как обвалить российскую экономику — и у Минфина, и у Минюста", — пояснил неназванный чиновник.

Компромиссный маневр. Путин согласится частично или выдвинет дополнительные условия. Трамп, не назвав точного срока прекращения огня, оставляет простор для дальнейших шагов.

"Главное — понять готов ли Путин к миру, иначе Трамп не останется за столом переговоров", — говорят советники.

Как уже писали "Комментарии", на фоне ожидаемой встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом активность российских ударов по глубине территории Украины заметно снизилась. Об этом в эфире Radio NV заявил майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук. По его словам, оккупанты сознательно берут паузу в атаках до 15 августа, чтобы не провоцировать дополнительную критику со стороны Трампа:



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.axios.com/2025/08/14/trump-putin-summit-sanctions-consequences
Теги:

Новости

Все новости