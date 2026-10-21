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ВСУ сорвали план РФ окружения Донбасса: в США раскрыли, что стало главным успехом Украины

Украинское контрнаступление вынудило российские войска отказаться от попытки обойти укрепленные позиции с севера и перейти к более сложным лобовым атакам

21 октября 2026, 09:00
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Кравцев Сергей

Украинская операция "Вивальди" серьезно нарушила планы российской армии по наступлению в Донецкой области и попытке оперативного окружения украинского "пояса крепостей". Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), который проанализировал новые заявления украинского военного командования.

ВСУ сорвали план РФ окружения Донбасса: в США раскрыли, что стало главным успехом Украины

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Командир 3-го армейского корпуса ВСУ бригадный генерал Андрей Билецкий 19 октября сообщил, что украинские подразделения вышли к реке Жеребец. Это позволило сократить линию фронта и организовать оборону на более выгодных позициях, усилив концентрацию пехоты и улучшив условия для применения беспилотников и артиллерии.

По словам Билецкого, для возобновления наступления на Лиманском направлении российским войскам придется вновь форсировать реку. Украинская операция сорвала попытку противника обойти Лиман с севера и соединиться с другой группировкой, действовавшей со стороны Доброполья.

В результате российской армии пришлось перейти к фронтальным атакам восточнее Славянска и Краматорска, где украинские позиции подготовлены к обороне. Такой сценарий, по оценке ISW, усложняет продвижение противника и повышает потенциальную цену наступления.

Билецкий также заявил, что операция нанесла критический ущерб 144-й мотострелковой дивизии российской армии, которая действовала в районе плацдарма на западном берегу Жеребца.

ISW отмечает, что украинские контрнаступательные действия на нескольких направлениях в 2026 году позволили Киеву оспорить российскую инициативу. По оценке института, с 1 сентября по 16 октября российские войска потеряли под контролем около 122 квадратных километров территории.

Дополнительным фактором давления становятся потери личного состава и растущая стоимость набора контрактников. По данным отчета, России может потребоваться восстановление боеспособности подразделений, прежде чем она сможет возобновить крупные наступательные действия на этом участке фронта.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-20-2026/
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