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ВСУ поразили важный аэродром РФ: действительно ли теперь ударов по Украине будет меньше

Генштаб сообщил о серии атак в Брянской области, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в Запорожской области

7 октября 2026, 14:45
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Кравцев Сергей

Силы обороны Украины в течение 6 октября и в ночь на 7 октября нанесли серию ударов по военным объектам российских войск. Под огнем оказались цели как на временно оккупированных территориях Украины, так и непосредственно в России. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

ВСУ поразили важный аэродром РФ: действительно ли теперь ударов по Украине будет меньше

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Одной из целей стал военный аэродром "Сеща" в Брянской области РФ. Украинские военные подтвердили факт поражения объекта, однако точный масштаб нанесенного ущерба пока устанавливается.

Кроме того, в районе населенного пункта Гриньово Брянской области была поражена российская станция радиоэлектронной борьбы. Еще один удар пришелся по радиолокационной станции в районе Елионки.

Отдельные цели украинские военные поразили на временно оккупированной территории Донецкой области. В районе Донецка был атакован объект, который российские войска использовали для хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.

Также ВСУ нанесли удары по пунктам управления российскими беспилотниками в районах Белоцерковки и Каменки Запорожской области. В районе Горняка Донецкой области поражен командно-штабной пункт российских подразделений.

Еще несколько командно-наблюдательных пунктов противника были поражены в районах Украинска и Кураховки Донецкой области.

Украинские силы также атаковали объекты обеспечения российской армии на оккупированной территории Луганской области. В районе Криничного был поражен склад материально-технических средств одного из подразделений российских войск. В районе Кондрючего украинские военные нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов.

Таким образом, за короткий промежуток времени под удар попали сразу несколько элементов российской военной инфраструктуры — от аэродрома и средств радиоэлектронной борьбы до пунктов управления, складов и объектов, связанных с применением беспилотников.

В Генштабе подчеркнули, что операция продолжается, а информация о последствиях отдельных ударов и степени повреждения объектов уточняется.

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