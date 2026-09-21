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ВСУ перерезают россиянам путь в ключевой город на Юге: детали

Серия авиаударов усложнила опрокидывание личного состава, техники и боеприпасов. Россияне вынуждены чаще использовать мототехнику

21 сентября 2026, 12:37
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Кравцев Сергей

Силы обороны Украины нанесли серию авиаударов по логистической инфраструктуре российских войск на Гуляйпольском направлении. Под удар попали мосты в районе Родов, которые оккупанты использовали для опрокидывания военных, тяжелой техники и боеприпасов. Об этом сообщил 7-й корпус быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ.

ВСУ перерезают россиянам путь в ключевой город на Юге: детали

ВСУ. Фото: из открытых источников

По данным военных, разрушенные переправы являлись важной частью маршрутов обеспечения российских подразделений, действующих на этом направлении и готовящих наступательные действия в сторону Орехова.

В ДШУ отмечают, что после ударов возможности противника по опрокидыванию личного состава и материально-технического обеспечения стали ограниченными. Таким образом, российским подразделениям приходится искать альтернативные маршруты для доставки необходимых ресурсов в передовые позиции.

Отдельной проблемой для окупантов стало перемещение крупногабаритной техники. Из-за повреждений основных маршрутов россияне стали активнее использовать мототехнику. В то же время в 7-м корпусе отмечают, что такие группы более уязвимы для украинских средств поражения.

Удар по мостам стал частью системной работы украинских сил по нарушению логистики российской армии на Гуляйпольском направлении. Ранее военные сообщали о поражении российских "Градов" на трассе Гуляйполе – Роды, которую противник пытается использовать как одну из логистических артерий для подвоза личного состава и техники.

По оценке украинских военных, ограничение маршрутов снабжения создает дополнительные трудности для российских подразделений, пытающихся поддерживать наступательные действия на этом отрезке фронта. В то же время, информация о дальнейшем влиянии ударов на боевую ситуацию требует отдельного подтверждения.

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