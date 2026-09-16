ВСУ перехватывают инициативу сразу на нескольких направлениях: в США сообщили о новых успехах

Силы обороны Украины улучшили позиции сразу на нескольких участках фронта в Донецкой и Харьковской областях и сорвали продвижение российских войск на ряде направлений. Об этом говорится в очередном отчете Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

14 и 15 сентября российские подразделения продолжали штурмы на Купянском и Боровском направлениях, однако подтвержденного продвижения не добились. При этом украинские военные проводили контратаки.

По данным российских источников, 15 сентября украинские силы атаковали российские позиции севернее и юго-восточнее Купянска. Москва пытается уменьшить украинский плацдарм юго-восточнее города, однако, по оценке ISW, российская группировка сталкивается с ухудшением положения.

Спикер Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов сообщил, что российские войска активизировались вдоль левого берега Оскола, в том числе в районе Кившаровского направления. Однако закрепиться ближе к Купянску на правом берегу им удается не везде.

На Донецком направлении украинские силы, согласно геолокационным данным, продвинулись юго-западнее Доброполья – в районе Белицкого. Российские заявления о собственном продвижении на этом участке пока не получили соответствующего подтверждения.

Особое внимание ISW уделил операции "Вивальди", о которой 15 сентября официально сообщил командующий 3-м армейским корпусом ВСУ Андрей Белецкий. Украинские силы проводят контрнаступательные действия севернее Лимана.

По оценке аналитиков, операция уже достигла важной оперативной цели – сорвала российские усилия по широкому окружению украинского "Крепостного пояса".

При этом российские войска продолжали атаковать восточнее Славянска, возле Константиновки и на Гуляйпольском направлении. Однако за 14-15 сентября подтвержденного продвижения РФ на этих участках ISW не зафиксировал.

В Запорожской области украинские силы также недавно продвинулись либо сохранили занимаемые позиции, тогда как российские подразделения проводили ограниченные атаки западнее Орехова.

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