ВСУ перехватили инициативу: в США объяснил, что могло сорвать планы России

Украинские войска добиваются продвижения на направлениях Славянска и Краматорска, осложняя российским силам подготовку дальнейшего наступления. Об этом говорится в анализе американского Института изучения войны (ISW), который связывает недавние успехи ВСУ с изменением тактики и организацией боевых действий в течение 2026 года.

ВСУ. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, украинские контратаки продолжаются уже несколько недель. Сообщения о продвижении украинских подразделений поступали из районов Николаевки, Рай-Александровки, Пискуновки и в направлении Кривой Луки. Российские военные блогеры также признавали отдельные территориальные потери российских войск на этих участках.

В ISW считают, что нынешним действиям ВСУ могла предшествовать длительная подготовка поля боя. Речь идет об ослаблении наступательных возможностей противника, в том числе за счет ударов по операторам российских беспилотников. Аналогичные меры украинские силы применяли перед предыдущими контрнаступательными операциями.

Дополнительным фактором могла стать реорганизация украинского военного командования в Донецкой области в начале сентября. По оценке аналитиков, изменения были направлены на усиление обороны так называемого пояса крепостей – системы укрепленных городов, имеющей ключевое значение для защиты подконтрольной Украине части Донбасса.

Российское командование, судя по сообщениям украинских военных, пытается реагировать на ухудшение ситуации. 7 октября стало известно о переброске дополнительных подразделений, включая силы беспилотных систем и спецназ, с менее приоритетных участков фронта на Славянско-Краматорское направление.

В ISW допускают, что украинские контратаки способны нарушить российские планы наступления на Славянск с востока. Дополнительное давление на российские позиции в районе Северского Донца может осложнить продвижение противника.

При этом аналитики не утверждают, что российское наступление уже сорвано полностью. Ситуация остается динамичной, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от способности сторон удерживать позиции и перебрасывать резервы.

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