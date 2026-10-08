ВСУ перехватили инициативу на нескольких участках фронта: где украинские силы пошли вперед

Украинские Силы обороны добились локального продвижения на Донецком направлении, одновременно усилив контратаки сразу на нескольких участках фронта. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW) по итогам боевых действий 7 октября.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, украинские подразделения смогли продвинуться к востоку от Александровки в Донецкой области. При этом на ряде других направлений российские войска продолжали наступательные действия, однако подтвержденных территориальных успехов не имели.

На севере Сумской области российские подразделения предпринимали ограниченные атаки, но столкнулись с контратаками ВСУ. В районе Купянска ситуация также оставалась динамичной: российские войска атаковали возле города, Ковшаровки и Купянска-Узлового, однако продвижение оккупантов не подтверждено. Украинские военные, в свою очередь, контратаковали на севере Купянска.

На Лиманском направлении ВСУ продолжили давление в сторону восточного берега реки Жеребец. ISW отмечает, что российские силы пытаются остановить украинские успехи в рамках действий, которые российская сторона называет операцией "Вивальди". Связанный с Кремлем российский военный блогер также признал продолжение украинских контратак, объясняя сложности РФ преимуществом ВСУ в живой силе и беспилотниках.

В районе Краматорска российские подразделения осуществили инфильтрацию, после чего украинские силы нанесли удар по их позициям в западной части Малиновки.

На Добропольском и Гуляйпольском направлениях российские войска продолжали атаки, но подтвержденных территориальных достижений не получили. На западе Запорожской области оккупанты также предпринимали ограниченные наступательные действия, вероятно пытаясь обойти Орехов с флангов.

Таким образом, согласно оценке ISW, российское наступление на нескольких участках сопровождается украинскими контрударами, а часть заявлений Москвы о захвате населенных пунктов не подтверждается имеющимися данными.

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