ВСУ перехватили инициативу на нескольких участках фронта: где Украина возвращает свои территории

Украинские Силы обороны за последние несколько суток добились продвижения на отдельных участках фронта в Сумской и Донецкой областях. Одновременно российские войска пытались наступать сразу на нескольких направлениях, однако многие атаки не привели к подтвержденным территориальным успехам. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

На Сумском направлении геолокационные видеозаписи от 1 ноября свидетельствуют о присутствии украинских военных на позициях севернее Сум, в районе Андреевки. Ранее российские источники заявляли о контроле над этой территорией.

На Купянском направлении 2 и 3 ноября российские подразделения продолжали штурмы, но продвинуться не смогли. Украинские защитники, в свою очередь, проводили контратаки севернее города.

Активные боевые действия продолжались также возле Боровой и Лимана. На этих участках ВСУ предпринимали контратаки, а подтверждений продвижения российских войск аналитики ISW не обнаружили.

Особое внимание эксперты обратили на район Славянска. По их данным, появились новые свидетельства предыдущего продвижения украинских подразделений в Пискуновке и Рай-Александровке.

Вблизи Константиновки, Дружковки и на Добропольском направлении российские атаки также не принесли подтвержденных территориальных результатов. Более того, 2 и 3 ноября на Добропольском участке зафиксировали лишь 13 российских атак — меньше, чем за любой другой день как минимум с 1 августа 2026 года.

На Запорожском направлении оккупанты продолжали наступательные действия, однако украинские контратаки южнее Орехова не позволили им добиться подтвержденных успехов.

Таким образом, отчет ISW указывает на активность украинских подразделений сразу на нескольких участках фронта. При этом ситуация остается напряженной, а локальные изменения линии соприкосновения не означают общего перелома в боевых действиях.

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