«ВСУ окружены»: в США отреагировали на новые заявления России о прорывах на фронте

Российское Минобороны и провоенные российские блогеры резко усилили заявления об якобы масштабных окружениях украинских подразделений на фронте. Однако Институт изучения войны (ISW) сообщает, что не обнаружил подтверждений этим заявлениям.

Российские войска. Фото: из открытых источников

23 сентября российское военное ведомство заявило о захвате Красного Яра и Потихонова в Харьковской области. После этого российские военные блогеры начали утверждать, что украинские подразделения якобы оказались под угрозой окружения в районе Резникова и Рубежного. Один из них даже заявил об окружении около 1,5 тыс. украинских военнослужащих на площади примерно 460 квадратных километров.

Параллельно распространялись заявления об окружении Доброполья. Российский провоенный блогер описывал продвижение российских подразделений возле Вировского, Белозерского, Водяного и Новотроицкого, а также тактические успехи южнее города.

Однако ISW подчеркивает: доказательств полноценного окружения ни на северо-востоке Харьковской области, ни в районе Доброполья институт не обнаружил. Более того, украинские военные продолжают опровергать заявления о блокировании своих подразделений.

В частности, представитель украинской бригады на Волчанском направлении заявил, что российские силы продолжают обстреливать населенные пункты внутри предполагаемой зоны окружения. Это указывает на то, что российские подразделения не контролируют заявленные территории полностью.

Даже один из российских военных блогеров признал, что ситуация вокруг Доброполья может скорее означать огневой контроль над логистическими маршрутами, а не физическое окружение украинских войск. Другой российский источник заявил, что сообщения об окружениях преувеличивают реальные успехи российской армии.

ISW связывает всплеск подобных заявлений с информационной кампанией Кремля. По оценке института, Москва стремится создать впечатление об обрушении украинской обороны и одновременно отвлечь внимание от недавних продвижений ВСУ на отдельных приоритетных направлениях фронта.

Таким образом, заявления об окружениях остаются предметом информационного противостояния: российская сторона говорит о масштабных успехах, тогда как доступные подтверждения, по оценке ISW, пока не позволяют сделать вывод о полноценном окружении украинских подразделений.

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