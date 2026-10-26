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ВСУ меняют расклад на фронте: куда Россия срочно перебрасывает элитную морпехоту, опасаясь прорыва

Украинские контратаки на Александровском направлении заставляют российское командование менять планы

26 октября 2026, 08:18
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Кравцев Сергей

Украинские войска добиваются тактических успехов на Александровском направлении, вынуждая российское командование перебрасывать подразделения с других участков фронта. В перспективе дальнейшее продвижение ВСУ может создать угрозу российским тылам и осложнить наступательные действия в районе Гуляйполя. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

ВСУ меняют расклад на фронте: куда Россия срочно перебрасывает элитную морпехоту, опасаясь прорыва

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По данным украинского военного обозревателя Константина Машовца от 25 октября, украинские силы освободили Перебудову, Комар и Федоровку. Также сообщается о продвижении в районе Веселого в направлении Скутного. Эти действия, вероятно, позволили украинским подразделениям вытеснить российские силы с выступа северо-западнее линии Федоровка – Бурлацкое. При этом российские военные, по имеющимся сведениям, сохраняют позиции на северо-восточной окраине Перебудовы.

Одним из ключевых последствий украинских контратак стала перегруппировка российских войск. Как сообщает Машовец, командование РФ перебросило на Александровское направление подразделения 120-й дивизии морской пехоты Балтийского флота и 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Вместо поддержки наступления в районе Гуляйполя они вынуждены участвовать в обороне другого участка.

Кроме того, на это направление направили элементы 90-й танковой дивизии, которые первоначально предназначались для поддержки наступления в сторону Дружковки.

ISW отмечает, что подобные перемещения могут осложнить российские планы сразу на нескольких участках фронта. В районе Гуляйполя важное значение имеет дорожный узел Великая Новоселка: он поддерживает продвижение российских войск на запад и потенциальный охват Орехова с двух направлений.

Если ВСУ продолжат наступление, российские подразделения в этом районе могут столкнуться с угрозой для тылового обеспечения. Однако дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от способности украинских сил удержать занятые позиции и продолжить давление на оборону противника.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-25-2026/
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