ВСУ хитро указали оккупантам на их место: Путин резко изменил свои планы на важном направлении

Военные формирования страны-агрессора России не преуспевают в атаках на Сумском направлении, заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

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По его словам, украинские Силы обороны эффективно остановили продвижение врага, грамотно воспользовавшись моментом, когда российские войска находились в слабой позиции. В результате оккупанты терпят значительные потери из-за удачных контратак ВСУ.

По словам Жмайла, украинские войска взяли локальную инициативу под свой контроль, а скорость их движения превышает темпы наступления россиян.

"Не могу утверждать, что ситуация на Сумщине полностью урегулирована, однако мы делаем все, чтобы стабилизировать линию фронта. Планы России по выходу на возвышенности южнее Юнаковки и Кондратовки сейчас отложены", — отметил он.

Ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев сообщал, что в Харьковской и Сумской областях оккупанты не имеют тактических успехов. Идея Путина создать буферную зону в этих регионах провалилась.

Представитель Украинской добровольческой армии также заявил, что в Сумской области украинские военные сорвали молниеносное наступление врага, которое не смогло закрепиться на пограничных позициях.

Напомним, что положение российских войск в Сумской области ухудшается. Украинские защитники продвигаются по флангам и взяли в окружение некоторые подразделения противника.

Как уже писали "Комментарии", сенатор-республиканец США Линдси Грэм сообщил об активном продвижении в Сенате двухпартийного законопроекта, предусматривающего жесткие санкции против России, а также высокие пошлины для стран, ведущих торговлю с РФ или способствующих ее военной экономике. Инициатива предусматривает установление пошлин до 500% для государств, покупающих российские товары, фактически финансирующих агрессию Кремля.