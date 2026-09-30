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Встреча Трампа и Си приведет к наихудшим последствиям для Украины: эксперт шокировал неожиданной причиной

Политолог Олег Саакян считает, что вопрос войны России против Украины вряд ли станет главным на переговорах Дональда Трампа и Си Цзиньпина

30 сентября 2026, 08:55
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Клименко Елена








Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина может стать важной не только для Вашингтона и Пекина, но и Украины. В то же время вопрос российско-украинской войны, скорее всего, не будет центральным в повестке переговоров. Об этом заявил политолог Олег Саакян.

Встреча Трампа и Си приведет к наихудшим последствиям для Украины: эксперт шокировал неожиданной причиной

Фото: из открытых источников

По его словам, стороны имеют гораздо более широкий круг вопросов для обсуждения. Среди них санкции, международная торговля, правила конкуренции, глобальное влияние США и Китая, а также ситуация вокруг Тайваня.

"Я не ожидаю этой встречи каких-то серьезных прорывов. Думаю, что все закончится договоренностью договариваться, где Китай получит какие-то второстепенные выгоды", — отметил Саакян.

В то же время Украина может присутствовать на переговорах косвенно. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский просил Трампа привлечь Си Цзиньпина к поиску путей завершения войны и использовать его влияние на Кремль.

Однако, по словам политолога, не следует переоценивать возможности Пекина влиять на Владимира Путина. Китай заинтересован в стабильной России, поскольку рассматривает ее как важный экономический, ресурсный и геополитический фактор.  

"Китай заинтересован в стабильной России. Путин пугает развалом и дестабилизацией России. Китай не меньше Запада, потому что для Китая целая Россия — это возможный доступ к Северному морскому пути, к российским недрам и безопасный буфер на северной границе", — пояснил Саакян.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Россия могла начать новую системную кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Украины. После ночной атаки на Киевщину появились предупреждения, что ближайшими атаками российские войска могут пытаться методически выводить из строя объекты генерации и передачи электроэнергии, пишет Telegram-канал е-радар.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=i6DXTAaLrKw
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