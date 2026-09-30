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Встреча Трампа и Си окончательно похоронила надежды на мир в Украине: раскрыт циничный план Пекина

Дипломат Владимир Огрызко считает, что у Пекина пока нет достаточных стимулов для изменения своей позиции относительно войны России против Украины

30 сентября 2026, 14:00
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Клименко Елена








Встреча президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина в Вашингтоне завершилась без публично объявленного прорыва войны России против Украины. Стороны обсуждали ряд глобальных вопросов, среди которых была и Украина, однако конкретные договоренности о прекращении российской агрессии представлены не были. Дипломат Владимир Огрызко считает , что сам факт упоминания Украины в перечне тем переговоров еще не означает серьезного американо-китайского прорыва в вопросе войны.

Встреча Трампа и Си окончательно похоронила надежды на мир в Украине: раскрыт циничный план Пекина

Фото: из открытых источников

По мнению эксперта, разговор мог носить скорее протокольный характер, поскольку после встречи не прозвучало конкретных заявлений о давлении на Москву.

"Я не вижу сейчас никакого практического смысла для Китая что-либо менять. Мы уже об этом с вами говорили. Он от этой войны выигрывает, он держит Россию на короткой цепочке", — заявил Огрызко.

Дипломат также обратил внимание на разницу между публичными заявлениями Пекина о необходимости мира и реальными действиями. Китай регулярно говорит о политическом урегулировании, однако это не означает автоматической готовности оказывать давление на Кремль. По словам Огрызко, у Пекина сейчас есть собственные экономические и геополитические интересы, которые определяют его поведение.

Отдельно эксперт оценил подход Трампа к украинскому вопросу. По его мнению, американский президент заинтересован прежде всего в больших экономических договоренностях с Россией и Китаем, в то время как Украина в этой системе интересов может играть второстепенную роль.

"Трампу не интересны принципы, Трампу интересны деньги. Ему нужно любым способом, но без потери собственного лица, украинскую тему снять с повестки дня", — сказал Огрызко.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия во время осенне-зимней кампании может усилить удары по украинской инфраструктуре, пытаясь не только нанести вред энергетике, но и создать условия для масштабного гуманитарного кризиса. Об этом заявил генерал-майор запаса СБУ, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IqmUgUhDUBY
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