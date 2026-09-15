Все пошло не по плану: что мешает украинским дронам сбивать реактивные беспилотники РФ

Украина столкнулась с новой проблемой в борьбе с российскими ударными беспилотниками. Испытания отечественных дронов-перехватчиков, которые должны уничтожать быстрые реактивные БПЛА РФ, завершились не так, как планировалось. Как пишет Reuters, часть аппаратов оказалась сложна в управлении на высокой скорости, а некоторые прототипы упали во время испытаний.

Дроны-перехватчики. Фото из открытых источников

Проблема реактивных дронов особенно обостряется из-за стремительного увеличения Россией их количества. По данным украинских военных, в течение лета их применение выросло примерно в шесть раз. Если в июне Россия запустила около 450 таких аппаратов, то в августе около 2850.

После начала полномасштабной войны Россия активно использовала дешевые ударные дроны типа Shahed с поршневыми двигателями. Их скорость обычно не превышает 200 км/ч, что позволило Украине постепенно повысить эффективность борьбы с ними. Однако теперь Москва переходит к более быстрым моделям. По имеющимся данным, часть русских реактивных беспилотников способна развивать скорость от 240 до 500 км/ч. Некоторые также могут изменять маршрут и высоту полета по командам оператора. Для украинского ПВО это означает значительно меньше времени на выявление и поражение цели.

Больше всего таких атак приходится на Киев и его окрестности, а также на Одессу. По словам представителя Воздушных сил Украины Юрия Черевашенко, доля реактивных беспилотников в некоторых атаках уже превышает 70%.

Почему перехватчики не успевают по целям

Украина уже создала сеть дронов-перехватчиков, которые значительно дешевле традиционных ракет ПВО. Стоимость отдельных таких аппаратов может составить менее 2000 долларов. Они показали высокую эффективность против более медленных беспилотников. Но против реактивных целей этого недостаточно.

В ходе июльских испытаний производители пытались проверить новое поколение перехватчиков. По словам источников, часть аппаратов была трудноуправляемой на скорости более 400 км/ч. Некоторые прототипы рухнули в соседних полях и лесах.

В то же время, украинские военные и разработчики отмечают: это не значит, что концепция перехватчиков провалилась. Напротив, Украина пытается быстро адаптировать технологию к новой реальности. По словам Черевашенко, уже испытываются новые решения, в том числе автоматическая наводка и более быстрые перехватчики. Президент Владимир Зеленский заявлял, что над технологиями борьбы с реактивными БПЛА работает более 60 украинских компаний.

Ставка на дешевые ракеты и искусственный интеллект

Одним из перспективных направлений считают дешевые управляемые ракеты, которые можно использовать против массированных атак. Традиционные западные ракеты ПВО стоят дорого, а их запасы ограничены. Еще одно направление – это искусственный интеллект и автоматическая наводка. Если перехватчик не может догнать более быстрый дрон, он должен выйти на траекторию его движения и осуществить лобовой перехват.

Особую роль может сыграть комплексный подход, когда радиоэлектронная борьба, системы обнаружения, перехватчики и другие средства ПВО работают как единая сеть. Это особенно важно потому, что современные русские дроны становятся более устойчивыми к традиционному глушению навигации. По данным украинской отрасли, часть аппаратов использует усовершенствованные антенны, затрудняющие влияние на GPS.

Таким образом, борьба с дронами превращается в очередную технологическую гонку. И то, насколько быстро Украина сможет создать дешевый и эффективный щит против российских реактивных БПЛА, может стать одним из ключевых факторов защиты городов в ближайшие месяцы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что почему российские дроны вышли на пик эффективности.