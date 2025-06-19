Правитель России Владимир Путин заявил, что готов вернуться к переговорам с Украиной после 22 июня. Однако, по словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, очевидно, что ни сто дней, ни сутки не принесут миру. Он считает, что на Путина должны давить, а не идти ему навстречу.

Владимир Путин. Фото: 24 Канал

Подоляк убежден: диктатор должен бояться последствий – просить, чтобы по России не наносили ударов, умолять о сохранении экономических связей, чтобы избежать краха своего режима. Иначе результата не будет. Единственный эффективный путь — это жесткие санкции и изоляция, которые ударили бы по кошелькам окружения Путина.

Все попытки "договориться" лишь провоцируют Кремль на дальнейшую агрессию. Путин же демонстрирует дерзость, озвучивая новые абсурдные требования к Украине и делая вид, что стремится к миру.

Никакие ограниченные временные рамки не остановят войну, если Запад и дальше будет искать компромисс с диктатором вместо реальных действий. Перемирие невозможно — возможно только обострение. Более того, такая ситуация может стать репутационным ударом по мировым лидерам, в частности Дональду Трампу.

Украина и европейские страны являются стратегическими союзниками США и заинтересованы в том, чтобы авторитет Трампа и его государства оставался сильным. Если цель прекратить войну, нужно вкладывать в это усилие: из-за санкций или военной поддержки.

Михаил Подоляк считает, что в противном случае нас ожидает нарастание конфликтов в мире и укрепление позиций авторитарных режимов, поэтому президент США должен это осознать.

Напомним, как уже писали "Комментарии", конфликт между Ираном и Израилем продолжается, и обе стороны продолжают обстреливать друг друга. По словам советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка, есть вероятность вмешательства США, но это не должно оказать существенного влияния на поддержку Украины.