Надежды на скорое завершение войны путем договоренностей с Кремлем пока не имеют реальных оснований. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский, считающий, что российское руководство не рассматривает переговоры как инструмент завершения войны, ведь именно война является основой существования нынешней политической системы РФ.

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"Вы продвигаете ложную идею, что Путин когда-нибудь согласится на переговоры. Война является способом существования путинского режима", – подчеркнул эксперт.

По его убеждению, главной задачей Украины должно стать не ожидание политических компромиссов, а системное ослабление военных возможностей противника. Лишь существенное истощение русской армии, считает Грабский, способно вынудить Кремль изменить свои планы.

"Единственное, что мы можем сделать – это просто уничтожить военный потенциал Путина настолько, чтобы он не имел возможности продолжать эту войну", – отметил он.

Особое внимание эксперт уделил развитию украинской ракетной программы. По его словам, дальнобойное вооружение необходимо не только для ответа на российские атаки, но и для упреждающего поражения пусковых установок, складов боеприпасов, командных пунктов и логистических узлов.

"Нам нужно баллистическое оружие для того, чтобы поражать пусковые установки, наносить удары по инфраструктуре противника", — пояснил Грабский.

В то же время он предостерег от чрезмерных ожиданий систем противовоздушной обороны. По словам военного эксперта, даже самые современные комплексы не способны обеспечить полную защиту от массированных ракетных атак.

"Обороной войну не выиграешь. Надо наращивать нашу баллистическую составляющую для того, чтобы наносить упреждающие удары и уничтожать боевой потенциал противника", – подчеркнул он.

Комментируя вопрос поставки Украине дополнительных ракет Patriot, Грабский отметил, что решающее значение имеет не только количество перехватчиков.

"Можно накопить тысячи ракет Patriot, но не существует системы, гарантирующей стопроцентное убытие", – сказал эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Вашингтоне все чаще раздаются призывы пересмотреть состав американской переговорной группы, которая занимается вопросами войны в Украине и урегулирования конфликта вокруг Ирана. Политолог Игорь Рейтерович считает, что причиной подобных дискуссий стало отсутствие ощутимых результатов нынешней дипломатической стратегии.