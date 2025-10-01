Все это не случайно: раскрыта новая коварная тактика атак Путина по Украине

Российские атаки все чаще нацелены на районы с большой плотностью населения, заявил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" Геннадий Хазан.

Фото: из открытых источников

По его словам, для защиты крупных городов и агломераций нужны именно системы Patriot, а не для перехвата отдельных "гербер".

"Мы должны понимать, что "Петриотом" никто "Гербери" сбивать не будет. Нам нужны системы Patriot, чтобы защитить крупные города и агломерации, где компактно проживают граждане Украины", — подчеркнул Хазан.

Эксперт указал, что недавние удары по Киеву и Днепру демонстрируют выбор целей врагом: преимущественно поражаются многоэтажки — 5- и 9 - этажные дома — чтобы повлечь за собой максимум человеческих жертв.

"Они выбирают цели, они не ошибаются. Они целенаправленно стряпают по таким домам и вот собственная задача систем Patriot — прикрыть места возможного поражения гражданских граждан", — добавил он.

Хазан также подчеркнул необходимость финансирования для закупки других средств ПВО, в частности малокалиберной зенитной артиллерии, которая, по его словам, в прошлом году не была приобретена в достаточном количестве: это снизило бы уязвимость к ракетам и дронам. Дополнительные средства защиты позволили бы повысить процент перехватов вражеского оружия.

Он привел и положительную статистику: Украина сбивает около 92-94% целей во время атак. Однако именно те несколько "шахедов", которые прорываются с мощной боеголовкой, попадают в жилые дома и влекут за собой масштабные разрушения и человеческие страдания. Хазан сравнил показатели с европейскими стандартами, где для высокой оценки эффективности необходимо уничтожать не менее 81% целей и отметил, что украинский уровень перехватов значительно выше.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на регулярные удары РФ по энергетической инфраструктуре, полного обесточивания столицы не предвидится. Отключения электроэнергии возможны, но о катастрофических последствиях речь пока не идет.