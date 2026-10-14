Российские оккупационные войска активизировали скрытое перемещение военной техники, боеприпасов и личного состава на южном направлении фронта, активно меняя логистические маршруты для маскировки. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отслеживающий ситуацию с передвижением сил противника.

Скриншот из видео

По информации аналитика, в последнее время в прифронтовых и временно оккупированных районах зафиксировано появление тяжелого вооружения, которого ранее на этих участках не наблюдалось. Захватчики действуют осторожно, но настойчиво.

"Во - первых появились танки. В направлении Гуляйполя, — детализирует текущую оперативную обстановку руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. — По одному — двум тягачам, но в общей сложности до 15 в течение последних дней. Смело, но едут".

Параллельно с тяжелой бронетехникой противник приступил к масштабным маневрам пехотных подразделений и логистических колонн с боекомплектом. Чтобы минимизировать риски поражения со стороны сил обороны Украины, враждебное командование полностью отказалось от использования ключевых автомобильных магистралей, усиливая при этом меры противовоздушной и антидроновой безопасности.

"Во - вторых — поехала живая сила и БК избегая трассы, — отмечает эксперт, обращая внимание на беспрецедентные меры охраны этих колонн, — в безумном по количеству сопровождении мобильных огневых групп".

По данным наблюдения, подразделения окупантов сейчас пытаются максимально запутать конечные точки своего назначения, разделяясь на несколько потоков. Часть сил движется в направлении поселка Никольское, откуда через Розовку перебрасывается ближе к Пологам и Токмаку. Другие группы живой силы "просачиваются" через населенный пункт Боевое, держа ориентир непосредственно на оккупированный Бердянск.

"Путают следы. Следим дальше", — подытожил Петр Андрющенко.

Украинские разведчики и силы сопротивления продолжают тщательный мониторинг каждого участка перемещения врага.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Андрей Белецкий объявил о завершении операции "Вивальди".