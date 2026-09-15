Впереди крайне серьезная проблема: эксперт сделал тревожное предупреждение о страшном замысле Путина

Российские войска могут попытаться активизировать механизированные штурмы с наступлением осенней непогоды, когда погодные условия усложнят работу украинской авиации и беспилотников. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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По его словам, сейчас российское командование не спешит массово выводить бронетехнику непосредственно на линию боевого столкновения из-за высокой угрозы поражения дронами. Однако ситуация может измениться после ухудшения погоды.

"Как только начнется осеннее ненастье — туманы, дождь, низкая облачность, обледенение, когда мы не сможем летать ни дронами, ни разведкой, россияне выведут технику вперед", — прогнозирует Свитан.

Военный эксперт считает, что тогда противник может попытаться сделать ставку на бронетехнику и механизированные штурмы. По его оценке, российские танки уже сейчас способны прорываться на значительное расстояние под ударами беспилотников, поэтому более масштабное использование железа может создать серьезную проблему для украинской обороны.

"Впереди серьезная проблема — как минимум осеннее обострение российское", — подчеркнул Свитан.

Отдельно он прокомментировал возможность активизации РФ на севере. По мнению эксперта, россияне могут создавать так называемый северный фронт вдоль приграничья Брянской, Курской и Белгородской областей РФ, напротив Черниговской, Сумской и Харьковской областей Украины. В то же время, сценарий прямого масштабного движения на Киев он оценивает скептически.

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