Возвращение к довоенной жизни не будет: эксперт предупредил о двух катастрофических вариантах для Украины

Украине придется готовиться к длительному периоду противостояния с Россией, поскольку скорого и окончательного завершения конфликта может не быть. Такое мнение высказал политический обозреватель Виталий Портников, говоря о перспективах Украины и адаптации общества к войне.

Фото: из открытых источников

По его словам, украинцам необходимо отказываться от ожидания, что ситуация вернется к довоенной реальности. Портников подчеркнул, что характер противостояния носит экзистенциальное измерение.

"Нужно четко сказать, что перспективы быстрого окончания российско-украинской войны не было, нет и, возможно, не будет", — заявил обозреватель.

Он считает, что Украина может оказаться перед выбором между двумя моделями существования. Первая предполагает постоянное поддержание высокой обороноспособности по аналогии с Израилем, вторая — продолжительная жизнь в условиях нестабильности и периодических обострений.

"Значит, какой из него выход? Израилизация или ливанизация", — отметил Портников.

По его словам, израильская модель предполагает готовность общества постоянно защищаться и отвечать на угрозы, делая обороноспособность государства одним из главных приоритетов.

"Да, уж очень давно есть израильский вариант: защищаемся, отвечаем на каждый удар. Приоритетом делаем обороноспособность", — пояснил обозреватель.

Портников также подчеркнул, что возвращение к условиям, существовавшим до 2014 или 2022 года, он не считает реалистичным сценарием.

Отдельно он назвал экономическое давление на Россию одним из факторов, потенциально может сократить продолжительность войны. По его мнению, ограничение ресурсов Кремля важнее ожидания, что кто-то из внешних лидеров сможет просто убедить Владимира Путина прекратить войну.

"Если у России не будет денег, если силы обороны будут выносить российский энергетический потенциал, тогда шансы на то, что это закончится быстрее, чем мы думаем, становятся больше", — сказал Портников.

Портал "Комментарии" уже писал , что администрация президента США Дональда Трампа призывает Германию и Францию начать использование стратегических запасов дизельного горючего, чтобы увеличить предложение на европейском рынке и сдержать дальнейший рост цен.