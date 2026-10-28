В последнее время политика президента США Дональда Трампа по поводу российско-украинской войны демонстрирует заметный крен в сторону Москвы. Действия Вашингтона, в частности, договоренности с Россией в топливной сфере, блокирование усиления санкций, обвинение Киева в росте цен на горючее и ограничение в сфере обмена разведывательной информацией и использования спутниковых систем, вызывают вопросы о настоящих намерениях американской администрации. В то же время дальнейшее развитие войны, ситуация на фронте и перспективы переговоров будут в значительной степени зависеть от внутриполитических процессов в Соединенных Штатах, считает дипломат, бывший министр иностранных дел Украины и руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По мнению дипломата, в ближайшее время Вашингтон и Москва могут продолжать давить на Украину, пытаясь добиться уступок от Киева. Однако возможности такого политического тандема не безграничны, а изменение баланса сил в США способно повлиять и на амбиции Кремля.

"Украину постараются склонить к тому же, что и раньше. Возможно, после выборов Трамп будет делать это в меньшей степени. Если да, то и аппетиты Путина уменьшатся, поскольку единственная его надежда — это Трамп. Если позиции Трампа ослабеют, то и Путин не сможет выдвигать ультимативные требования", — отметил Огрызко.

Отдельным направлением противодействия давлению США дипломат считает углубление сотрудничества Украины с европейскими государствами. По его мнению, Киеву необходимо вместе с партнерами работать над новой системой безопасности, которая снизит зависимость от американской военной поддержки.

"Комментарии уже писал , что Украина может столкнуться с давлением относительно дополнительных уступок в рамках переговоров о завершении войны, считает директор Центра наступательных стратегий Евгений Костогризов.