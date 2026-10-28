logo

BTC/USD

80547

ETH/USD

2333.73

USD/UAH

45.59

EUR/UAH

50.77

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Возможности Путина не безграничны: дипломат ошарашил заявлением о неожиданном провале РФ в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Возможности Путина не безграничны: дипломат ошарашил заявлением о неожиданном провале РФ в Украине

Дипломат убежден, что союз Вашингтона и Москвы в давлении на Киев имеет свои пределы, а европейская система Freyja может ослабить позиции американских оборонных компаний.

28 октября 2026, 18:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В последнее время политика президента США Дональда Трампа по поводу российско-украинской войны демонстрирует заметный крен в сторону Москвы. Действия Вашингтона, в частности, договоренности с Россией в топливной сфере, блокирование усиления санкций, обвинение Киева в росте цен на горючее и ограничение в сфере обмена разведывательной информацией и использования спутниковых систем, вызывают вопросы о настоящих намерениях американской администрации. В то же время дальнейшее развитие войны, ситуация на фронте и перспективы переговоров будут в значительной степени зависеть от внутриполитических процессов в Соединенных Штатах, считает дипломат, бывший министр иностранных дел Украины и руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко.

Возможности Путина не безграничны: дипломат ошарашил заявлением о неожиданном провале РФ в Украине

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По мнению дипломата, в ближайшее время Вашингтон и Москва могут продолжать давить на Украину, пытаясь добиться уступок от Киева. Однако возможности такого политического тандема не безграничны, а изменение баланса сил в США способно повлиять и на амбиции Кремля.

"Украину постараются склонить к тому же, что и раньше. Возможно, после выборов Трамп будет делать это в меньшей степени. Если да, то и аппетиты Путина уменьшатся, поскольку единственная его надежда — это Трамп. Если позиции Трампа ослабеют, то и Путин не сможет выдвигать ультимативные требования", — отметил Огрызко.

Отдельным направлением противодействия давлению США дипломат считает углубление сотрудничества Украины с европейскими государствами. По его мнению, Киеву необходимо вместе с партнерами работать над новой системой безопасности, которая снизит зависимость от американской военной поддержки.

"Комментарии уже писал , что Украина может столкнуться с давлением относительно дополнительных уступок в рамках переговоров о завершении войны, считает директор Центра наступательных стратегий Евгений Костогризов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости