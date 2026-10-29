Война закончится в 2026 году: назван ошеломляющий фактор, который унизит Путина



















Украина якобы приблизилась к возможному прекращению боевых действий, а в ближайшие недели могут стать решающими для переговорного процесса. Об этом заявил политический эксперт Александр Бабак, анализируя перспективы встреч Украины, России и США, влияние американских выборов и ситуацию на фронте.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По словам Бабака, трехсторонние переговоры в Абу-Даби могут состояться 10 ноября, хотя поначалу их планировали на 4 ноября. Стороны, как утверждает эксперт, ожидают подтверждения американской делегации. Среди возможных тем — снижение напряженности вокруг энергетической инфраструктуры и Черного моря, обмен пленными и подготовка возможной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Бабак также предполагает, что переговоры могут предшествовать более широкой встрече с участием президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и руководителей Украины и России.

"Это не значит, что война закончится, что все сразу будет хорошо. Но это означает, что действительно боевые действия могут закончиться", — отметил эксперт, комментируя перспективу возможной встречи лидеров.

Одним из факторов давления на Кремль Бабак называет потери русской армии и ситуацию на поле боя. По его мнению, дальнейший рост потерь может усложнить для Москвы продолжение войны.

Отдельный риск для Украины, по оценке Бабака, связан с внутренними проблемами – задержками с принятием антикоррупционных законов и финансовой помощью партнеров. Он предупреждает, что затягивание решений может усилить экономическое давление и негативно отразиться на курсе гривны.

"От этого вообще зависит, закончится ли война в этом году или нет, от успеха наших Вооруженных сил Украины, а не от депутатов, не от Трампа, не от Си Цзиньпина и тем более не от Путина", — подчеркнул Бабак.

Портал "Комментарии" уже писал , что предстоящие переговоры Украины, России и США о завершении войны могут зависеть не только от позиций Киева и Москвы, но и от внутриполитических процессов в Соединенных Штатах.