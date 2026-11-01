Президент США Дональд Трамп снова ошеломил заявлением — война России против Украины близится к завершению и скоро будет подписано соответствующее соглашение.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов отметил, что на самом деле ходят разговоры, что действительно возможно подписание именно соответствующего соглашения, не мирного. И, по его словам, возможно, это действительно стало реальным.

По его словам, речь может идти не о мирном соглашении, а о соглашении по прекращению огня. Он отметил, что Украина настаивает на завершении войны по линии фронта, Россия требует вывода войск из четырех областей для прекращения боевых действий. Военный отметил, что кто-то должен сильно уступить. Возможен, по словам Сазонова, и другой вариант.

"Мирного соглашения нет. Мирное соглашение будет обсуждаться, возможно, долго, год, два, 5, 10 лет, 50 лет, а сейчас просто по линии боевого столкновения, прекращение огня, прекращение обстрелов территории, прекращение полетов ракет и дронов. Возможно, даже международные наблюдатели, контролирующие процесс", — рассказали в пресс-службе.

Сазонов отметил, что Украину это устраивает, если это будет надежно и крепко. Конечно, по его словам, Украина хотела бы развала России, суд над Путиным и выплаты репараций. Не получил желаемого, по словам военного и Путин, однако прекращение огня позволит ему представить условную победу для россиян

"Такой сценарий очень и очень возможен. Он позволит всем сохранить лицо. Никто не отказался от своих требований, никто не уступил, но просто решили по гуманитарным соображениям, гуманистическим после успешной миссии в Олешках по вывозу людей решили прекратить огонь", — пояснил Сазонов.

Украина, по его словам, получит прекращение обстрелов и боевых действий, Россия получит гарантии, что Украина не под дальше, а Трамп снова выступит главным миротворцем.

Однако, подытожил Сазонов, это может быть и только иллюзиями Трампа.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что происходит на фронте, по словам журналиста Гордона.



