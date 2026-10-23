Война заканчивается: стали известны 3 ключевых пункта мирного плана США для Украины

США обсуждают новый мирный план по Украине, который может предусматривать отказ Киева от вступления в НАТО, создание демилитаризованной зоны на Донбассе и масштабные экономические договорённости с Россией. Об этом сообщает The Economist, описывая возможные параметры обсуждаемого урегулирования.

США и Украина. Фото: из открытых источников

Согласно изложенной изданием информации, одним из ключевых элементов инициативы может стать изменение будущего курса Украины в сфере безопасности. Взамен Киеву, как предполагается, предложат инвестиции и перспективу членства в Европейском союзе. При этом вопрос о реальных механизмах защиты Украины от повторного российского нападения остаётся принципиальным.

Другой блок предложений касается России. В рамках возможного соглашения Москве могут предложить смягчение санкций, восстановление экономических договорённостей с Вашингтоном и постепенное возвращение к отношениям с западными странами.

Отдельное внимание привлекает энергетическая составляющая. Среди обсуждаемых вариантов, как сообщается, фигурируют возвращение российского газа на европейский рынок и возобновление работы газопровода "Северный поток". Подобные шаги могли бы изменить энергетические отношения между Россией и Европой, однако их реализация потребовала бы решения целого ряда политических и юридических вопросов.

Потенциальный план затрагивает сразу несколько наиболее сложных тем войны: территориальный вопрос, гарантии безопасности Украины, санкционную политику и будущее энергетического сотрудничества с Москвой.

При этом сам факт обсуждения возможных условий не означает, что стороны согласовали окончательный документ. Неизвестно также, какие именно предложения готовы принять Киев, Москва и европейские партнёры.

Главная интрига заключается в том, сможет ли Вашингтон предложить формулу прекращения войны, которая обеспечит Украине долгосрочную безопасность, а не станет лишь временной паузой перед новым конфликтом.

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