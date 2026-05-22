Силы обороны Украины совершили очередную операцию против нефтеперерабатывающей инфраструктуры Российской Федерации, нанеся удар по объекту в Ярославле. Об этом в своем сообщении в Telegram заявил президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Атаки по НПЗ РФ. Фото: из открытых источников

По словам главы государства, в ходе ночной операции украинские подразделения применили дальнобойные беспилотные летательные аппараты, ориентированные на элементы российской нефтеперерабатывающей отрасли и объекты, имеющие экспортное значение для экономики РФ. Одно из ключевых направлений удара пришлось на район города Ярославль, расположенного примерно в 700 километрах от украинской границы. Зеленский подчеркнул, что такие действия являются ответом на продолжающуюся агрессию России и переносят последствия войны непосредственно на территорию государства-агрессора.

Президент также сообщил, что кроме операции в Ярославле, украинские силы нанесли удары и по определенным целям на временно оккупированных территориях Украины. Это, по его словам, является частью более широкой стратегии, направленной на ослабление военной и логистической способности противника.

Отдельно Зеленский отметил, что Украина продолжает разрабатывать и реализовывать новые элементы так называемых "дальнобойных санкций", а также среднедиапазонные ответные удары на российские атаки по украинским городам и общинам. Он подчеркнул, что подобные действия являются системным ответом на эскалацию со стороны РФ.

Также во время обсуждения с военным руководством была затронута ситуация на фронте. По словам президента, с начала 2026 года российские потери уже превысили 145 тысяч человек, включая погибших, раненых и пленных. Это, по мнению украинского руководства, свидетельствует о высокой интенсивности боевых действий и значительном истощении ресурсов противника.

"Комментарии" уже писали, что Российская Федерация продолжает демонстрировать военную активность, в частности через проведение учений с использованием ядерного компонента. В то же время, по оценкам военных экспертов, подобные действия носят прежде всего психологический характер и направлены на давление на страны НАТО и Запад в целом.