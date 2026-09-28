Война в Украине станет в разы жестче: разведка ошеломила правдой о новом успехе Путина

Россия продолжает адаптировать свою финансовую систему к санкционному давлению и создавать альтернативные маршруты для международных платежей. Главное управление разведки Украины обновило раздел "Финансы войны" на портале War&Sanctions и обнародовало информацию о новых механизмах, которые могут использоваться для обеспечения российской военной экономики.

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По данным разведки, речь идет о 14 банках, платежных платформах и финансовых посредниках, через которых российские компании получают возможность проводить трансграничные операции.

В ГУР отмечают, что масштабные ограничения против российской банковской системы вынуждают Кремль искать новые каналы для международных расчетов. Среди таких инструментов — криптовалюты, альтернативные платежные сети и финансовая инфраструктура государств, не приобщившихся к санкционному режиму.

Одним из примеров разведка называет платформу Finzypay, использующую цифровой актив RubX для проведения и конвертации платежей. Другой фигурант – "Азиатско-Тихоокеанский банк", который может использовать китайскую систему CIPS и банки Казахстана для осуществления международных операций.

Также в списке ГУР оказалась "Система-Крипто" — финтех-сервис, который, по информации украинской разведки, связывают с санкционным российским олигархом Владимиром Евтушенковым.

Особое внимание украинские разведчики обращают на значение этих каналов для российского военно-промышленного комплекса. Несмотря на заявления Москвы о якобы полном импортозамещении, российское производство вооружений продолжает зависеть от иностранных технологий, электронных компонентов, оборудования и отдельных видов сырья.

"Комментарии" уже писали , что Россия расширяет перечень целей при ударах по Украине, уделяя все больше внимания цифровой инфраструктуре. В частности, под атакой оказываются дата-центры и объекты, относящиеся к работе интернета. Политический эксперт Андрей Городницкий считает, что такая тактика может являться частью подготовки РФ к новой зимней кампании.