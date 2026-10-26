Война не закончится: какими могут быть потери Украины до осени 2027 года

Цифры утрат Украины в войне не обнародуют. Несколько раз президент Украины Владимир Зеленский заявлял о 50-55 тыс. убитых на фронте и большом количестве пропавших без вести. С потерями в тылу больше ясности – о них сообщают международные организации. Если война не завершится, по крайней мере, еще год, какими могут быть потери на фронте и в тылу спрогнозировал искусственный интеллект.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT отмечает, что, по оценкам CSIS, до конца 2025 года Украина могла потерять 100-140 тысяч военных погибшими, а общие боевые потери — убитыми, ранеными и пропавшими без вести — могли составлять 500-600 тысяч человек.

По данным ООН, приведенным чат-ботом, только за январь-сентябрь 2026 года подтверждено 2570 погибших и 15 211 раненых гражданских.

Если война продлится еще год с подобной или большей интенсивностью, количество новых военных потерь может достигнуть десятков или более ста тысяч. Для гражданского населения продолжение темпа 2026 года означало бы около 3-4 тысяч погибших и около 20 тысяч раненых в год. Следует отметить, что это сценарная оценка, а не точный прогноз.

Чат-бот Grok также опирается на оценки CSIS. В то же время, по приведенным моделью ИИ данным, Владимир Зеленский ранее называл около 55 тысяч подтвержденных погибших военных. Точное количество пропавших без вести не обнародовано.

Что касается гражданского населения, Grok приводит более 15-17 тысяч погибших и 40-50 тысяч раненых с начала полномасштабной войны.

Если боевые действия продлятся еще год в нынешнем темпе, на фронте могут добавиться 30-50 тысяч погибших и 100-150 тысяч раненых и пропавших без вести. В тылу возможны еще несколько тысяч гражданских жертв.

Чат-бот DeepSeek приводит другие оценки: с начала полномасштабной войны могли погибнуть 46-55 тысяч украинских военных, около 380-400 тысяч получили ранения, а количество пропавших без вести остается неизвестным.

По данным ООН, приведенным чат-ботом, среди гражданских — более 17 тысяч погибших и около 56 тысяч раненых. Только за 2026 год, по его оценке, погибли около 3 тысяч гражданских, а более 16 тысяч получили ранения.

При сохранении нынешних темпов к концу 2027 года общие военные потери, по прогнозу DeepSeek, могут составить 850 тысяч — 1 миллион человек. Из них погибших может быть 150-200 тысяч, раненых – несколько сотен тысяч, а пропавших без вести – десятки тысяч. Для гражданских прогноз составляет еще 3-4 тысячи погибших и 15-20 тысяч раненых в год.

Все три чат-боты подчеркивают, что точных данных о военных потерях нет, а продолжение войны приведет к новым жертвам. В то же время, оценки существенно отличаются: ChatGPT и Grok приводят близкие диапазоны общих военных потерь, тогда как DeepSeek прогнозирует до миллиона погибших, раненых и пропавших без вести до конца 2027 года.

Отметим, что это прогноз искусственного интеллекта. Самый общий тезис — если интенсивность войны сохранится, Украина и дальше будет платить за нее жизнями военных и гражданских.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что по словам эксперта Свитана, за полтора-два года погибнет полторы-две сотни тысяч украинцев.



