logo

BTC/USD

83035

ETH/USD

2669.81

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Война начинает больно бить по РФ: какие данные срочно засекретил Кремль
commentss НОВОСТИ Все новости

Война начинает больно бить по РФ: какие данные срочно засекретил Кремль

Аналитики ISW считают, что за информационным занавесом могут стоять сразу несколько причин – от защиты нефтяной инфраструктуры от ударов до попыток скрыть топливные проблемы внутри РФ

30 сентября 2026, 11:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Кремль резко ограничил доступ к информации о российской нефтегазовой отрасли. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 28 сентября. Новые правила охватывают широкий спектр данных – от объемов добычи и переработки нефти до информации о покупателях, продавцах, перевозчиках, маршрутах и операциях с топливом.

Война начинает больно бить по РФ: какие данные срочно засекретил Кремль

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

В документе также говорится об ограничении доступа к информации о транспортировке и перевалке энергоносителей, отдельных параметрах экспортных контрактов, а также данных о нефтяных терминалах и хранилищах. Часть сведений компании могут раскрывать самостоятельно, однако общий доступ к отраслевой статистике существенно сужается.

В Институте изучения войны предполагается, что Москва таким образом может пытаться повысить безопасность своей энергетической инфраструктуры на фоне украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Закрытие данных потенциально усложняет оценку работы отдельных объектов и перемещение энергоресурсов.

Впрочем, аналитики видят и более широкий контекст. Ограничения информации могут помочь Кремлю уменьшить прозрачность влияния западных санкций, а также скрыть масштабы внутренних проблем с топливом.

ISW отдельно упоминает дефицит горючего и панические закупки, которые, по оценке института, уже создают социальное напряжение в России.

Еще один показательный момент – российские власти, по данным источника TASS, готовятся продлить запрет на экспорт дизельного горючего до конца октября. Ограничение сначала было введено в июле.

Таким образом, информационная политика Кремля по нефтяному сектору становится все более закрытой именно в момент, когда топливная тема приобретает для России не только экономическое, но и военное значение.

Также издание "Комментарии" сообщало, что Россия может усиливать кампанию ударов по Киеву одновременно с попытками дестабилизировать жизнь украинской столицы. Об этом пишет The Economist со ссылкой на двух высокопоставленных украинских чиновников.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-28-2026/
Теги:

Новости

Все новости