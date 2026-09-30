Война начинает больно бить по РФ: какие данные срочно засекретил Кремль

Кремль резко ограничил доступ к информации о российской нефтегазовой отрасли. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 28 сентября. Новые правила охватывают широкий спектр данных – от объемов добычи и переработки нефти до информации о покупателях, продавцах, перевозчиках, маршрутах и операциях с топливом.

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

В документе также говорится об ограничении доступа к информации о транспортировке и перевалке энергоносителей, отдельных параметрах экспортных контрактов, а также данных о нефтяных терминалах и хранилищах. Часть сведений компании могут раскрывать самостоятельно, однако общий доступ к отраслевой статистике существенно сужается.

В Институте изучения войны предполагается, что Москва таким образом может пытаться повысить безопасность своей энергетической инфраструктуры на фоне украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Закрытие данных потенциально усложняет оценку работы отдельных объектов и перемещение энергоресурсов.

Впрочем, аналитики видят и более широкий контекст. Ограничения информации могут помочь Кремлю уменьшить прозрачность влияния западных санкций, а также скрыть масштабы внутренних проблем с топливом.

ISW отдельно упоминает дефицит горючего и панические закупки, которые, по оценке института, уже создают социальное напряжение в России.

Еще один показательный момент – российские власти, по данным источника TASS, готовятся продлить запрет на экспорт дизельного горючего до конца октября. Ограничение сначала было введено в июле.

Таким образом, информационная политика Кремля по нефтяному сектору становится все более закрытой именно в момент, когда топливная тема приобретает для России не только экономическое, но и военное значение.

Также издание "Комментарии" сообщало, что Россия может усиливать кампанию ударов по Киеву одновременно с попытками дестабилизировать жизнь украинской столицы. Об этом пишет The Economist со ссылкой на двух высокопоставленных украинских чиновников.



