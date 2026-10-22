"Война ближе к завершению, чем когда-либо раньше", но есть нюанс: какую ловушку Путин готовит Трампу

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Кречмаровская Наталия
Переговоры в России американская сторона прокомментировала положительно. Президент США Дональд Трамп даже заявил, что "российско-украинская война сегодня ближе к завершению, чем когда-либо раньше". Однако есть немало нюансов.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что не совсем понятно, на чем основывается это заявление Трампа. К тому же, как отметил Трамп, пока не будут введены санкции против РФ. Эксперт предположил, что такая политика будет продолжаться как минимум до промежуточных выборов в США. И заметил, что результаты американских выборов ждут и в РФ.
По его словам, остается риторическим вопрос, понимает ли это Трамп. Эксперт отметил, что складывается будто и Путин, Трамп, живут в какой-то своей реальности.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам эксперта Рейтеровича, в США могут попытаться заменить Зеленского.