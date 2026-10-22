"Война ближе к завершению, чем когда-либо раньше", но есть нюанс: какую ловушку Путин готовит Трампу

Переговоры в России американская сторона прокомментировала положительно. Президент США Дональд Трамп даже заявил, что "российско-украинская война сегодня ближе к завершению, чем когда-либо раньше". Однако есть немало нюансов.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что не совсем понятно, на чем основывается это заявление Трампа. К тому же, как отметил Трамп, пока не будут введены санкции против РФ. Эксперт предположил, что такая политика будет продолжаться как минимум до промежуточных выборов в США. И заметил, что результаты американских выборов ждут и в РФ.

"Вчерашнее заявление помощника Путина Ушакова и затем Пескова о том, что Россия готова возобновить переговоры в 10-х числах ноября, это по факту своеобразная оплеуха Трампу, поскольку это переговоры уже после выборов. То есть россияне хотят посмотреть на результаты этих выборов, а затем делать выводы, насколько они могут дальше с Трампом и США сотрудничать в вопросах, связанных с завершением войны”, — отметил он.

По его словам, остается риторическим вопрос, понимает ли это Трамп. Эксперт отметил, что складывается будто и Путин, Трамп, живут в какой-то своей реальности.

"Эти реальности часто двигаются какими-то параллельными путями, но, к сожалению, пересекаются в контексте давления на Украину, потому что заявления, идущие от американской стороны не слишком приятны для нас", — отметил Рейтерович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам эксперта Рейтеровича, в США могут попытаться заменить Зеленского.



