Вовсе не наказание Путина: у Трампа назвали две странные причины, почему нужно прекратить войну в Украине

Государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что разрушение украинской энергетической инфраструктуры и значительные потери российских военных свидетельствуют о необходимости завершения войны. Он обратил внимание на последствия постоянных российских атак по энергетическим объектам Украины и высокую цену, которую российская армия платит за продвижение на фронте. Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на DRM News.

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Комментируя ход войны, глава Государственного департамента США подчеркнул, что российские обстрелы наносят серьезный ущерб украинской энергетической системе. По его словам, разрушение электросети является одной из причин, по которым боевые действия должны прекратиться.

"Одна из причин, почему эта война должна закончиться, — потому что электросеть Украины испытывает разрушение", — заявил Рубио.

Эти слова раздались на фоне российских атак на энергетическую инфраструктуру. Ранее, 19 октября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате последних ударов РФ повреждения получили 28 подстанций в разных регионах страны.

Еще одним доводом в пользу завершения войны американский госсекретарь назвал значительные потери российских войск. Он повторил оценку президента США Дональда Трампа, согласно которой ежемесячно в Украине гибнут от 20 до 25 тысяч российских военных.

"Ежемесячно 20 или 25 тысяч россиян гибнут, пытаясь наступать в Украине", — сказал Рубио.

Портал "Комментарии" уже писал , что государственный секретарь США Марко Рубио возразил, что Вашингтон намеренно задерживает передачу Украине ракет-перехватчиков или скрывает информацию о российских воздушных атаках.