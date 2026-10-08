Воевать или договариваться: Арестович "разнес" аргументы "партии мира" и "партии войны"

Украинское общество все чаще описывают из-за противостояния условных "партии мира" и "партии войны".

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает такое деление ошибочным и объясняет, в чем, по его мнению, правы и ошибаются обе стороны.

По его словам, сторонники продления войны правы в том, что соглашаться на условия лидера РФ Владимира Путина нельзя. Он объясняет это не вопросами чести или достоинства, а стратегическими расчетами.

В частности, обратил внимание на вероятное сокращение украинской армии. По его мнению, такой шаг создает риск новой войны, к которой Украина может оказаться подготовлена еще хуже.

В то же время, он критикует отношение сторонников продолжения войны к другим гражданам. Арестович вспомнил вопрос открытых границ, утверждая, что именно он мог бы показать реальные настроения украинского общества.

"Но настоящий тест — открытая граница. Откройте ее, и сразу станет видно, кто за что и сколько их. Границы закрыты, следовательно, в заложниках оказываются не только мужчины, но и их семьи", — убежден он.

Относительно поклонников мира Арестович отметил, что они правы в одном — политика должна быть рациональной. В то же время, он считает ошибочным предположение, что российская власть действует рационально в привычном понимании этого слова.

По его мнению, договориться с Россией невозможно только из-за постепенного сворачивания войны, эскалации или разового соглашения, поскольку любую попытку переговоров в Москве могут воспринимать как проявление слабости.

Поэтому, считает Арестович, вопрос для Украины значительно шире выбора между миром и войной. Он говорит о необходимости более масштабной политической игры — с фокусом на коллективную систему безопасности в Восточной Европе и шире.

Отдельно Арестович обратил внимание на военное планирование Украины.

"Чтобы вести современную войну, нужен не меньший класс: стратегическая планировка. Но только на пятую осень власти начали обсуждать планы строительства тоннелей под Днепром и об обустройстве понтонных переправ в случае разрушения ключевых мостов через реку", — отметил он.

В итоге Арестович связывает сложившуюся ситуацию с отсутствием четко сформулированных целей и политических решений. Он также заявляет о недостаточной публичной готовности общества открыто выражать свою позицию. По его словам, именно массовая публичная позиция украинцев могла бы изменить политическую ситуацию.

"Если бы люди открыто и массово сказали: "Мы это не поддерживаем, договаривайтесь", история пошла бы иначе", — подытожил Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин может сделать с Киевом.





