Военные реагируют остро на ситуацию в тылу: кому советуют "напрячься"

Тревоги в Киеве почти постоянные – случаются небольшие промежутки времени, когда угрозы нет. Однако, даже несмотря на внедрение разных уровней тревог, часть процессов в столице останавливается.

Военные. Иллюстративное фото

Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов рассказал, что следует изменить в работе государственных учреждений. Он отметил, что бизнес теряет большие деньги во время тревог. Минэкономики ищет модель, которая даст бизнесу больше гибкости, принимать решения для того, чтобы поддерживать операционную деятельность, предоставлять свои услуги, поддерживать экономику во время воздушных тревог.

"То, что министр экономики ищет модель поведения для бизнеса. Это логично, хорошо, но я вижу, как во многих местах бизнес адаптировался. Ну, проще говоря, на тревоги забили. Магазины продолжают работать, все частные структуры продолжают работать, потому что иначе это паралич. В общем, справляются. Не справляется государство и государственные структуры", — отметил военный.

Сазонов акцентировал, что в этом главная проблема, ведь фактически многие процессы просто останавливаются.

"Дайте команду всем госбанкам, структурам, работающим с гражданами, ЦНАПы, пенсионный, центр занятости – все, что необходимо. Дайте им команду работать максимум, потому что получается дикая ситуация", — заметил военный.

Он объяснил, что есть случаи, когда для решения вопроса может быть недостаточно даже всего дня из-за тревог. А потом, когда тревоги нет – в учреждении обеденный перерыв и оно снова не работает. После обеда немного поработали, снова тревоги и рабочий день закончился. Он отметил, что ему рассказали о такой ситуации при посещении одного из банков.

Военный пояснил, что нужно изменить.

"Можно действительно немного напрячь тех, кто работает в государственных банках, предприятиях, структурах, которые обеспечивают работу бизнеса и вообще оказывают услуги людям. Можно открываться на 2 часа раньше, закрываться на 2 часа позже. Перерыв — плавающий во время тревоги. Неудобно, тяжело, больше нагрузки, да, но из того расчета, что полдня, допустим, банк не работает, потому что тревога, можно открываться не в 9, а в 7. Я не вижу других вариантов, простых решений нет. Но хоть как-то так надо делать, иначе мы увязнем в этом и никакие решения Кабмина по бизнесу здесь не помогут”, — подытожил Сазонов.

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