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Военные рассказали, когда армия РФ вернет бронетехнику на Лиманское направление

Вместо квадроциклов тяжелая броня: капитан Яцишин рассказал о подготовке сил обороны к изменению погодных условий и вражеской техники.

25 сентября 2026, 16:28
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Недилько Ксения

На Лиманском участке фронта русские оккупационные войска временно воздерживаются от привлечения тяжелой бронированной техники в боевых столкновениях. В течение сентября захватчики предпочитают маневренный легкий транспорт, в частности активно используют мотоциклы и квадроциклы. Однако в украинской 63-й отдельной механизированной бригаде ожидают кардинальное изменение ситуации уже с началом второго месяца осени, когда первые заморозки принесут густую непогоду.

Военные рассказали, когда армия РФ вернет бронетехнику на Лиманское направление

Иллюстративное фото

"Тяжелое вооружение на поле боя мы пока не фиксируем, однако имеем четкое понимание, что оно вскоре появится, — отметил начальник отделения коммуникации 63-й ОМБр капитан Ростислав Яцишин. — Противник обычно выжидает наступление октября, рассчитывая на защиту плотных утренних туманов".

Офицер Сил обороны подчеркнул, что украинские защитники полностью готовы к возможному изменению тактики врага и имеют достаточно ресурсов и навыков для отражения ударов.

"У нас есть серьезная надежда, что российские войска попытаются двигаться колоннами, ведь в таком случае ликвидировать их силы будет проще, — подчеркнул Ростислав Яцишин. — Боевого опыта нашей бригаде точно хватает, поскольку мы успешно выполняем эти задачи уже не первый год".

В то же время капитан ВСУ добавил, что нынешние попытки окупантов прорываться на двухколесном и четырехколесном легком транспорте завершаются для них регулярными потерями. По словам представителя бригады, российские бойцы бросают свои транспортные средства и пытаются скрыться, как только фиксируют звук приближения украинских беспилотников. Такое поведение противника позволяет операторам ударных дронов без особых помех ежедневно уничтожать технику захватчиков.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что успешная наступательная операция "Вивальди", в результате которой украинские защитники нанесли разгромные потери врагу в Донецкой области, готовилась в течение многих месяцев. Подробный план действий лично создавал основатель Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий.



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