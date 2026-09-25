На Лиманском участке фронта русские оккупационные войска временно воздерживаются от привлечения тяжелой бронированной техники в боевых столкновениях. В течение сентября захватчики предпочитают маневренный легкий транспорт, в частности активно используют мотоциклы и квадроциклы. Однако в украинской 63-й отдельной механизированной бригаде ожидают кардинальное изменение ситуации уже с началом второго месяца осени, когда первые заморозки принесут густую непогоду.

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"Тяжелое вооружение на поле боя мы пока не фиксируем, однако имеем четкое понимание, что оно вскоре появится, — отметил начальник отделения коммуникации 63-й ОМБр капитан Ростислав Яцишин. — Противник обычно выжидает наступление октября, рассчитывая на защиту плотных утренних туманов".

Офицер Сил обороны подчеркнул, что украинские защитники полностью готовы к возможному изменению тактики врага и имеют достаточно ресурсов и навыков для отражения ударов.

"У нас есть серьезная надежда, что российские войска попытаются двигаться колоннами, ведь в таком случае ликвидировать их силы будет проще, — подчеркнул Ростислав Яцишин. — Боевого опыта нашей бригаде точно хватает, поскольку мы успешно выполняем эти задачи уже не первый год".

В то же время капитан ВСУ добавил, что нынешние попытки окупантов прорываться на двухколесном и четырехколесном легком транспорте завершаются для них регулярными потерями. По словам представителя бригады, российские бойцы бросают свои транспортные средства и пытаются скрыться, как только фиксируют звук приближения украинских беспилотников. Такое поведение противника позволяет операторам ударных дронов без особых помех ежедневно уничтожать технику захватчиков.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что успешная наступательная операция "Вивальди", в результате которой украинские защитники нанесли разгромные потери врагу в Донецкой области, готовилась в течение многих месяцев. Подробный план действий лично создавал основатель Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий.



