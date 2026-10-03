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Во время тревоги проезд через Днепр в Киеве изменится: появились новые правила

На Южном и Подольско-Воскресенском мостах введут временные ограничения, тогда как остальные переправы продолжат работать без изменений

3 октября 2026, 16:37
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Кравцев Сергей

В Киеве изменили порядок движения по мостам через Днепр на время воздушных тревог. Новые правила будут действовать на Южном и Подольско-Воскресенском мостах. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Во время тревоги проезд через Днепр в Киеве изменится: появились новые правила

Проезд через мост в Киеве. Фото: из открытых источников

Согласно обновленному порядку, на Южном мосту после объявления воздушной тревоги движение с правого берега на левый будет ограничиваться на 15 минут. После этого автомобили смогут продолжить движение. При этом проезд с левого берега на правый во время тревоги останавливаться не будет.

Отдельно определены маршруты заезда на Южный мост в направлении левого берега. Водители смогут попасть на переправу со стороны Столичного и Надднепрянского шоссе, а также от автовокзала "Выдубичи".

Более продолжительные ограничения предусмотрены для Подольско-Воскресенского моста. Здесь движение в обоих направлениях будут останавливать на 15 минут после объявления воздушной тревоги. Аналогичная пауза предусмотрена и после отбоя. По завершении этого времени движение по мосту возобновится в полном объеме.

При этом остальные мосты через Днепр во время воздушных тревог продолжат работать без ограничений. Таким образом, изменения коснутся только двух столичных переправ.

В КГВА призвали водителей учитывать новый порядок при планировании поездок по городу. В частности, автомобилистам стоит принимать во внимание возможные 15-минутные остановки движения на Южном и Подольско-Воскресенском мостах во время тревог и после их завершения.

Новые правила фактически устанавливают разные режимы для столичных переправ: на одних мостах движение будет сохраняться, тогда как на двух других автомобилистам придется учитывать временные паузы.

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Источник: https://t.me/VA_Kyiv/21404
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