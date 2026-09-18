Вместо наказания – стимул убивать украинцев: Трампа жестко разнесли за "пряник" Путину



















Администрация Дональда Трампа может изменить подход к переговорам с Кремлем и предложить Москве экономические стимулы еще до окончания войны против Украины. Если такой сценарий действительно реализуют, он будет означать отход от предыдущей логики Вашингтона, согласно которой возобновление бизнес-отношений должно было стать вознаграждением России только после урегулирования войны. Об этом заявил политолог Игорь Рейтерович.

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The New York Times со ссылкой на информированные источники сообщила, что Белый дом рассматривает возможность заключения отдельных экономических договоренностей с РФ еще до прекращения боевых действий. По замыслу сторонников такого подхода экономические стимулы должны продемонстрировать Москве серьезность намерений США по перезагрузке отношений и подтолкнуть российское руководство к переговорам.

Конкретного перечня возможных договоренностей пока нет. В то же время, ранее среди потенциальных направлений сотрудничества называли энергетику, инвестиции, добычу полезных ископаемых и проекты в Арктике.

Рейтерович обращает внимание на то, что ранее Трамп публично связывал возвращение к экономическому сотрудничеству с Россией с завершением войны.

"По сути, России снова предложили не плеть, а пряник: давайте мы заключим какие-то сделки, будем заниматься бизнесом, а вы за это закончите войну", — отметил политолог.

По его словам, такой подход отличается от позиции сторонников усиления экономического и военного давления на Москву. Дополнительное внимание ситуации добавляет то, что параллельно Конгресс США поддержал новый масштабный пакет санкций против РФ.

"Американские власти ищут какие-то другие возможности договориться с Россией. И происходит все это за спиной Украины, которая имеет соответствующие экономические соглашения с Соединенными Штатами", — заявил Рейтерович.

Портал "Комментарии" уже писал , что государства-члены Международного агентства по атомной энергии поддержали резолюцию с призывом вывести российских военных и другой несанкционированный персонал из Запорожской атомной электростанции.